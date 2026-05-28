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Montagna VdA | 28 maggio 2026, 12:00

MONTAGNA VDA: L’anello di Places tra Pont-Saint-Martin e Donnas

Un itinerario panoramico e adatto alla stagione tra mulattiere storiche, scorci sulla bassa Valle d’Aosta e il suggestivo santuario di Notre-Dame-de-la-Garde. Tutte le informazioni sono disponibili sul progetto Monterosa Outdoor, con sito e App dedicatadell’anno, con un breve tratto finale più impegnativo che richiede attenzione

MONTAGNA VDA: L’anello di Places tra Pont-Saint-Martin e Donnas

Il progetto “Monterosa Outdoor” è online: navigate sul sito e scaricate la App.

Questa settimana vi proponiamo un itinerario adatto al periodo, tra Pont-Saint-Martin e Donnas.

Anello di Places

L’itinerario affronta inizialmente il ripidissimo percorso del Tor des Géants. Successivamente, dopo aver percorso una bella mulattiera che alcuni indicano come “Percorso Salasso”, si prosegue lungo il tracciato dell’Alta Via n. 1 fino a Donnas, per poi rientrare seguendo il marciapiede della strada statale.

Dal santuario di Notre-Dame-de-la-Garde si può godere di una splendida vista sull’ingresso della Valle d’Aosta e sul Canavese.

Salvo nevicate in bassa quota, il percorso è praticabile durante tutto l’anno.

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini e tracciato GPS:
Itinerario Anello di Places su Monterosa Outdoor

Sergio Enrico/ascova

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