MONTAGNA VDA: L’anello di Places tra Pont-Saint-Martin e Donnas

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Questa settimana vi proponiamo un itinerario adatto al periodo, tra Pont-Saint-Martin e Donnas.
Anello di Places
L’itinerario affronta inizialmente il ripidissimo percorso del Tor des Géants. Successivamente, dopo aver percorso una bella mulattiera che alcuni indicano come “Percorso Salasso”, si prosegue lungo il tracciato dell’Alta Via n. 1 fino a Donnas, per poi rientrare seguendo il marciapiede della strada statale.
Dal santuario di Notre-Dame-de-la-Garde si può godere di una splendida vista sull’ingresso della Valle d’Aosta e sul Canavese.
Salvo nevicate in bassa quota, il percorso è praticabile durante tutto l’anno.
Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini e tracciato GPS:
Itinerario Anello di Places su Monterosa Outdoor