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Montagna VdA | 07 maggio 2026, 12:00

MONTAGNA VDA: Stagno di Holay e Castello di Susey

Escursione a bassa quota nei dintorni di Pont-Saint-Martin, tra ambiente naturale e tracce storiche. Il percorso alterna tratti panoramici su valloni rocciosi a zone più ombreggiate, con la presenza dello Stagno di Holay, area naturalistica protetta, e la vista sul rudere del Castello di Susey. Ideale in estate nelle ore più fresche.

MONTAGNA VDA: Stagno di Holay e Castello di Susey

Il progetto Monterosa Outdoor è online: puoi navigare nel sito e scaricare l’app.

Questa settimana proponiamo un itinerario adatto al periodo nella zona di Pont-Saint-Martin.

Stagno di Holay e Castello di Susey

Lo Stagno di Holay si trova in una conca modellata dall’antico ghiacciaio. È un piccolo specchio d’acqua dove vive il tritone; l’area è una riserva naturale.

Il Castello di Susey è ormai ridotto a un rudere, in posizione piuttosto appartata e non raggiungibile direttamente, ma ben visibile dalla strada asfaltata.

Il tratto sopra Ivery risale un vallone roccioso un po’ esposto ma molto panoramico sul fondovalle. Nella prima parte della discesa il percorso non è sempre ben visibile.

Nel periodo estivo, essendo a bassa quota, è consigliabile affrontarlo al mattino presto o nelle ore più fresche.

Per info complete, schede e tracce GPS:
Monterosa Outdoor – Stagno di Holay e Castello di Susey

Sergio Enrico/ascova

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