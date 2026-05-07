MONTAGNA VDA: Stagno di Holay e Castello di Susey

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Questa settimana proponiamo un itinerario adatto al periodo nella zona di Pont-Saint-Martin.
Stagno di Holay e Castello di Susey
Lo Stagno di Holay si trova in una conca modellata dall’antico ghiacciaio. È un piccolo specchio d’acqua dove vive il tritone; l’area è una riserva naturale.
Il Castello di Susey è ormai ridotto a un rudere, in posizione piuttosto appartata e non raggiungibile direttamente, ma ben visibile dalla strada asfaltata.
Il tratto sopra Ivery risale un vallone roccioso un po’ esposto ma molto panoramico sul fondovalle. Nella prima parte della discesa il percorso non è sempre ben visibile.
Nel periodo estivo, essendo a bassa quota, è consigliabile affrontarlo al mattino presto o nelle ore più fresche.
Per info complete, schede e tracce GPS:
Monterosa Outdoor – Stagno di Holay e Castello di Susey