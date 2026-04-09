MONTAGNA VDA: GRESSONEY-LA-TRINITÉ

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Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo. Questa settimana si va a GRESSONEY-LA-TRINITÉ.

COL DELLA SALZA – SCIALPINISMO

Un classico itinerario primaverile di scialpinismo: la prima parte presenta spesso scarsità di neve e, fino a Cortlys, si procede con gli sci a spalla.

Dal punto in cui si abbandona la valle centrale, i pendii diventano più ampi e appaganti, offrendo una salita di grande soddisfazione.

Se non si ha un’ottima conoscenza della montagna invernale, è consigliabile farsi accompagnare da una guida alpina.

Il percorso può variare in base alle condizioni della neve: per questo motivo la traccia GPS non è scaricabile dal sito e non è visibile sulla app.

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini e tracciato GPS, clicca qui:

https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/col-della-salza/