05 marzo 2026

MONTAGNA VDA: Cima PIana - Champorcher

Salita scialpinistica classica a Cima Piana, sopra Champorcher: ampi spazi, panorama aperto sulla valle centrale e tratto finale da affrontare solo con condizioni di neve sicure.

Il progetto “Monterosa Outdoor” è online: navigate nel sito e scaricate la app.

Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.
Questa settimana si va a Champorcher.

SCIALPINISMO – CIMA PIANA

Una delle classiche gite di scialpinismo della valle di Champorcher.
L’ampia vetta si affaccia sulla valle centrale e offre un panorama straordinario. Il pendio finale, esposto a sud, va affrontato con neve ben assestata.

Se non si ha un’ottima conoscenza della montagna invernale, è consigliabile farsi accompagnare da una guida alpina.

Sul sito www.gulliver.it si trovano talvolta aggiornamenti sulle condizioni della neve.

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini e tracciato GPS clicca qui:
https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/cima-piana/

Sergio Enrico/ascova

