MONTAGNA VDA: Cima PIana - Champorcher

Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.
Questa settimana si va a Champorcher.
SCIALPINISMO – CIMA PIANA
Una delle classiche gite di scialpinismo della valle di Champorcher.
L’ampia vetta si affaccia sulla valle centrale e offre un panorama straordinario. Il pendio finale, esposto a sud, va affrontato con neve ben assestata.
Se non si ha un’ottima conoscenza della montagna invernale, è consigliabile farsi accompagnare da una guida alpina.
Sul sito www.gulliver.it si trovano talvolta aggiornamenti sulle condizioni della neve.
