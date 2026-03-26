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Montagna VdA | 26 marzo 2026, 12:00

MONTAGNA VDA: Pista risalita al Passo dei Salati di Monterosa-Ski

Un’escursione su pista battuta per scialpinisti, che permette di raggiungere il Passo dei Salati partendo da Gressoney-La-Trinité. Lungo il percorso si ammira la Piramide Vincent e, una volta al passo, si gode di una vista panoramica sulle Alpi piemontesi. Accesso tramite impianto del Gabiet (15 €)

MONTAGNA VDA: Pista risalita al Passo dei Salati di Monterosa-Ski

Il progetto Monterosa Outdoor è online: navigate sul sito e scaricate l’APP.
Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo: questa settimana si va a Gressoney-La-Trinité.

Pista risalita al Passo dei Salati di Monterosa-Ski

Pista appositamente creata dalla Monterosa Ski per permettere agli scialpinisti di raggiungere il Passo dei Salati. La pista è battuta dal gatto delle nevi e segnalata con paline.
Salendo, abbiamo sopra di noi la Piramide Vincent, che ci accompagna lungo il percorso.
Raggiunto il Passo dei Salati, la vista spazia sulle Alpi piemontesi.

Per accedere alla pista è necessario utilizzare l’impianto di arroccamento del Gabiet, con un costo di 15 euro.
La traccia potrebbe variare leggermente a seconda di come viene battuta la pista.

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini e tracciato GPS:
https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/monterosa-ski-passo-dei-salati
#monterosaoutdoor

Sergio Enrico/ascova

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