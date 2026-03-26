MONTAGNA VDA: Pista risalita al Passo dei Salati di Monterosa-Ski

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Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo: questa settimana si va a Gressoney-La-Trinité.

Pista risalita al Passo dei Salati di Monterosa-Ski

Pista appositamente creata dalla Monterosa Ski per permettere agli scialpinisti di raggiungere il Passo dei Salati. La pista è battuta dal gatto delle nevi e segnalata con paline.

Salendo, abbiamo sopra di noi la Piramide Vincent, che ci accompagna lungo il percorso.

Raggiunto il Passo dei Salati, la vista spazia sulle Alpi piemontesi.

Per accedere alla pista è necessario utilizzare l’impianto di arroccamento del Gabiet, con un costo di 15 euro.

La traccia potrebbe variare leggermente a seconda di come viene battuta la pista.

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini e tracciato GPS:

https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/monterosa-ski-passo-dei-salati

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