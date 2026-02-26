MONTAGNA VDA: Col La Croix-Mont Avic

l progetto “Monterosa Outdoor” è on-line: navigate nel sito e scaricate la app.
Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo. Oggi andiamo a Champorcher.
Col La Croix
Classica escursione all'interno del Parco del Mont Avic.
Il percorso alterna una prima parte più ripida per poi aprirsi in una bella conca.
Dal colle si gode di una splendida vista sulla catena del Monte Rosa.
Il tracciato è molto soleggiato.
Nei fine settimana il ristoro Muffé è normalmente aperto ed è possibile fermarsi a mangiare.
Sul sito www.gulliver.it si trovano talvolta aggiornamenti sulle condizioni della neve.
