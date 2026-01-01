MONTAGNA VDA: Champorcher-Dondeynaz

Il progetto “Monterosa Outdoor” è online: navigate nel sito e scaricate la App.

Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.

Oggi andiamo a Champorcher.

Rifugio Dondena con le racchette da neve

Nei giorni scorsi c’è stata una nevicata a Dondena; dopo un congruo periodo di assestamento della neve, questa può essere una buona idea.

Si tratta di un’escursione con notevole sviluppo, che segue quasi completamente una strada sterrata.

Al termine si arriva nell’ampia conca di Dondena, con i suoi bei pendii.

Il percorso è in pieno sole già dal primo mattino.

L’itinerario attraversa alcuni canaloni e, pertanto, non è da effettuarsi nei giorni in cui vi sia pericolo di caduta di valanghe.

Per maggiori informazioni — scheda completa, cartina, galleria immagini e tracciato GPS:

👉 https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/rifugio-dondena/