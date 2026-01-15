MONTAGNA VDA: ARacchette da neve – Col Liet

Il progetto “Monterosa Outdoor” è on-line: navigate nel sito e scaricate la app.

Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.

Oggi andiamo a Lillianes con le racchette da neve.

Racchette da neve – Col Liet

Semplice percorso che segue interamente la strada rurale.

La prima parte si svolge in un bel bosco di larici, per poi uscire nella testata del vallone del Giassit.

Uscendo dal bosco lo sguardo si apre sulla valle del Lys, con una bella vista sulla catena del Monte Rosa.

Arrivati al colle ci si affaccia sul vallone del Chiussuma e sulla pianura canavesana.

La testata di questa bella conca, pur essendo geograficamente in Piemonte, è ancora territorio della Valle d’Aosta.

Per maggiori informazioni — scheda completa, cartina, galleria immagini, tracciato GPS:

https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/col-liet/