MONTAGNA VDA: Alla Cappella di San Grato con le racchette da neve

Il progetto “Monterosa Outdoor” è online: navigate nel sito e scaricate la App.

Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.

Questa settimana si va a Issime.

Cappella di San Grato con le racchette da neve

Nei giorni scorsi la neve è arrivata e, dopo un congruo periodo di assestamento, questa escursione può rappresentare una buona idea. È comunque fondamentale informarsi sempre prima sulle condizioni della neve e consultare il bollettino valanghe.

Si tratta di una bella escursione sopra l’abitato, che conduce all’inizio dello spettacolare vallone di San Grato. Il percorso prende il sole del mattino e, nelle giornate più fredde, questo aspetto non può che rendere la camminata particolarmente piacevole.

Nella parte bassa il tracciato segue interamente la strada automobilistica; nella parte finale, invece, risale prati piuttosto ripidi fino a raggiungere la cappella di San Grato. La discesa avviene invece completamente lungo la strada rurale.

A seconda delle capacità personali e delle condizioni della neve, nella seconda parte ognuno può scegliere quale dei due itinerari percorrere in salita e/o in discesa. In caso di innevamento scarso è consigliabile affrontare l’escursione con i ramponcini.

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini e tracciato GPS:

👉 https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/cappella-di-san-grato/

