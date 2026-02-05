MONTAGNA VDA: CAPPELLA DEL KIRY CON RACCHETTE DA NEVE

Il progetto Monterosa Outdoor è online: navigate nel sito e scaricate la APP.

Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.

Questa settimana si va a Fontainemore.

CAPPELLA DEL KIRY CON RACCHETTE DA NEVE

Semplice escursione che percorre una strada rurale, spesso battuta dalla motoslitta.

Il versante è esposto a est e il sole arriva abbastanza presto.

La parte superiore dell’itinerario segue un costone con piccoli villaggi molto caratteristici, con una vista che spazia sul versante opposto della Riserva naturale del Mont Mars.

La parte bassa è esposta a nord-est; la parte superiore, invece, è in pieno sole e potrebbe presentare qualche tratto in cui la neve scarseggia.

Data la semplicità del percorso, può essere l’occasione ideale per chi vuole iniziare con le racchette da neve.

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini e tracciato GPS, clicca qui:

👉 https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/cappella-del-kiry/