MONTAGNA VDA: La visita alle miniere di Herin e il passaggio delle passerelle

l sito www.trekeau.it è online: navigate nel portale e scaricate l’app.

Oltre alle tappe principali, sono presenti alcune varianti che permettono di raggiungere altri luoghi di grande interesse.

Il percorso si snoda principalmente nel bosco che conduce alle miniere di Herin.

Il tratto delle panoramiche passerelle, seppur ben protette, non è adatto a chi soffre di vertigini: in questo caso si può tornare indietro seguendo il sentiero di salita.

È un itinerario ideale per chi vuole scoprire il versante opposto del vallone del Chalamy, dove si trovano le antiche miniere di Herin.

Il rientro lungo le passerelle sospese permette di ammirare il vallone in tutto il suo splendore fino al ritorno al punto di partenza.

Per maggiori informazioni:

https://www.trekeau.it/itinerario/covarey-via-miniere-di-herin-covarey-champdepraz/