MONTAGNA VDA: RACCHETTE DA NEVE – CASTEL SAVOIA

Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.

Questa settimana si va a GRESSONEY-SAINT-JEAN.

RACCHETTE DA NEVE – CASTEL SAVOIA



Percorso nella piana a sud del capoluogo, che ci fa entrare nel parco del magico Castel Savoia. Nella seconda parte, abbiamo sempre davanti a noi lo spettacolo del Monte Rosa.

La pista è battuta e segnalata con delle paline; il percorso può variare a seconda delle condizioni e, pertanto, la traccia GPS disponibile può non corrispondere esattamente al percorso. Verificate nei giorni precedenti se il percorso è battuto.

È anche possibile iniziare dal lago Gover, dove è posizionato un pannello con il percorso, oppure dal parcheggio di Weissmatten.

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini e tracciato GPS clicca qui:

https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/castel-savoia/