MONTAGNA VDA: La cartografia sul cellulare

Trek’eau è un’iniziativa che mira a valorizzare il trekking e a promuovere il turismo sostenibile nell’area del Parco del Mont Avic, della Valle di Champorcher e del Forte di Bard.

Il progetto mira a favorire la conoscenza diretta della cultura, delle tradizioni e delle comunità locali, nonché dei contesti naturalistici di grande interesse, offrendo un’esperienza autentica.

Il nome Trek’eau è un gioco di parole tra trekking e acqua (eau in francese), perché questo territorio è ricco di corsi d’acqua: decine di laghi da ammirare e i due torrenti, il Chalamy e l’Ayasse, che hanno creato paesaggi di grande bellezza.

L’iniziativa è stata finanziata con fondi FOSMIT dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta e dai Comuni di Champdepraz, Champorcher, Pontboset, Hône e Bard. Collaborano al progetto anche il Forte di Bard e il Parco naturale Mont Avic.

Il sito www.trekeau.it è online: navigate nel portale e scaricate l’APP.

La cartografia su cellulare

È possibile scaricare gratuitamente la cartina di tutto il percorso utilizzando l’APP Avenza.

Come operare:

Dagli store cercare Avenza Maps.

Installare e aprire l’applicazione, quindi recarsi nella sezione Store/Negozi.

Cliccare su “Gratis”, scorrere fino a trovare Trek’eau, scaricare e aprire.

Attivare il GPS del telefono e aprire la cartina.

Il pallino blu indica la posizione attuale.

Per maggiori informazioni:

https://www.trekeau.it/app-trekeau/