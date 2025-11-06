MONTAGNA VDA: La Veulla (Pontboset) – Forte di Bard

Il sito www.trekeau.it è online!

Navigate nel sito e scaricate la APP.

L’ultima e settima tappa di Trek’Eau: La Veulla (Pontboset) – Forte di Bard

Il percorso è ben segnalato, poiché coincide con il tracciato del Cammino Balteo e del Tor des Géants, e ci permette di ammirare la bellezza del torrente e dei ponti che lo attraversano.

Dopo questo tratto, si affronta una ripida salita con un passaggio un po’ esposto.

In caso di piogge abbondanti, può risultare difficoltoso l’attraversamento del torrente nel punto in cui inizia la discesa.

La discesa, lungo il ripido versante boscoso, ci consente di scoprire piccoli torrenti e cascate.

Al termine, si visitano le Goilles di Hône, che lasciano senza fiato per l’immensa gola scavata dal torrente nelle rocce.

Sul finale, sullo sfondo, si staglia con la sua maestosità il borgo e il Forte di Bard, che concluderà in modo indimenticabile il nostro trekking.

