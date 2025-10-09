MONTAGNA VDA: Rifugio Dondena – Rifugio Miserin – Rifugio Dondena

l sito www.trekeau.it è on-line: navigate nel sito e scaricate la app!

La quarta tappa Trek’Eau: Rifugio Dondena – Rifugio Miserin – Rifugio Dondena

Il percorso ad anello segue, per buona parte della salita, le mulattiere fatte costruire dal re Vittorio Emanuele II.

La discesa avviene lungo un sentiero ben marcato, con un ultimo tratto ripido.

Oggi avremo l’occasione di visitare la testata della valle di Champorcher con un itinerario ad anello che ci consentirà di raggiungere quattro laghi e di arrivare al Miserin, dove si trovano un rifugio e il santuario.

Il luogo è magico e rimarrà nel cuore di tutti.

Per maggiori informazioni:

👉 https://www.trekeau.it/itinerario/rifugio-dondena-via-rifugio-miserin-rifugio-dondena-champorcher/