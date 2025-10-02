MONTAGNA VDA: Rifugio Barbustel (Champdepraz) – Rifugio Dondena (Champorcher)

Il sito www.trekeau.it, è on-line, navigate nel sito e scaricate la APP.

La terza tappa di Trek’Eau: Rifugio Barbustel (Champdepraz) – Rifugio Dondena (Champorcher)

Tante piccole salite e successive discese che ci permettono di superare tre colli e ammirare quattro laghi, con qualche tratto di sentiero poco visibile.

Questa tappa ci conduce nella valle di Champorcher, che percorriamo non nel fondovalle ma lungo una serie di altopiani con diversi laghetti, sino a raggiungere la grande conca di Dondena, dove si trova il rifugio.

La conca di Dondena con la sua ampiezza ci stupirà.

Per maggiori informazioni:

https://www.trekeau.it/itinerario/rifugio-barbustel-champdepraz-rifugio-dondena-champorcher/