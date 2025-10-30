MONTAGNA VDA: Château (Champorcher) – Lago Cornuto – La Veulla (Pontboset), passa dal Col Boset

Il sito www.trekeau.it è online: navigate nel sito e scaricate l’APP.

La sesta tappa di Trek’Eau: Château (Champorcher) – Lago Cornuto – La Veulla (Pontboset), passa dal Col Boset.

Si tratta di un percorso molto impegnativo, sia per la lunghezza sia per i sentieri non sempre visibili, che attraversano pendii ripidi, oltre alla lunga discesa finale. Adatto solo a escursionisti esperti e ben allenati.

Da Outre l’Eve seguiamo una storica mulattiera che entra nella valle, per poi risalire un fitto bosco di abeti. L’attraversamento del vallone della Manda, sino al Lago Cornuto, è molto panoramico, mentre il rientro verso valle è lungo.

L’insieme dei villaggi che formano l’agglomerato di Fournier e i due villaggi del Crest ci fa immaginare la vita rurale del passato, quando ogni comunità era autonoma e aveva chiesa, forno, scuola, mulino e tutto ciò di cui aveva bisogno per la vita quotidiana.

Arrivati nel fondovalle, si possono ammirare i bei ponti di Pontboset.

