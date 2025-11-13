MONTAGNA VDA: È online il nuovo sito di Trekeau

È online il nuovo sito www.trekeau.it, il punto di riferimento per scoprire e organizzare al meglio il percorso del Trek EAU, il trekking che unisce natura, cultura e territorio.

Dopo aver presentato tutte le tappe, il sito raccoglie ora informazioni complete su ogni itinerario e sulle relative varianti, con descrizioni dettagliate, immagini e curiosità.

Attualmente i contenuti sono disponibili in italiano, ma presto il portale sarà accessibile anche in francese, inglese e tedesco, per accogliere escursionisti da tutta Europa.

Navigando sul sito è possibile consultare punti di interesse, strutture ricettive e servizi turistici, oltre a una cartografia interattiva che mostra in tempo reale il percorso di ciascuna tappa e le attrazioni lungo il cammino.

Non dimenticate di scaricare anche la APP Trekeau, per portare sempre con voi le mappe, le tappe e le informazioni utili durante il cammino.

Scoprite di più su www.trekeau.it