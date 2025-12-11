MONTAGNA VDA: Raggiungere il Forte di Bard dalla strada militare

Trek’eau è un’iniziativa che mira a valorizzare il trekking e a promuovere il turismo sostenibile nell’area del Parco del Mont Avic, della Valle di Champorcher e del Forte di Bard.

Il progetto mira a favorire la conoscenza diretta della cultura, delle tradizioni e delle comunità locali, nonché dei contesti naturalistici di grande interesse, offrendo un’esperienza autentica.

Il nome Trek’eau è un gioco di parole tra trekking e acqua (eau in francese), perché questo territorio è ricco di corsi d’acqua: decine di laghi da ammirare e i due torrenti, il Chalamy e l’Ayasse, che hanno creato paesaggi di grande bellezza.

L’iniziativa è stata finanziata con fondi FOSMIT dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta e dai Comuni di Champdepraz, Champorcher, Pontboset, Hône e Bard. Collaborano al progetto anche il Forte di Bard e il Parco naturale Mont Avic.

Il sito www.trekeau.it è online: navigate nel portale e scaricate l’APP.

Raggiungere il Forte di Bard dalla strada militare

Una variante un po’ più lunga per raggiungere il Forte di Bard.

Il percorso è semplice, senza difficoltà, e segue tratti di strada asfaltata e pavimentata in pietra.

La prima parte del tragitto percorre la strada asfaltata in salita fino a poco prima di Biel. È consigliabile proseguire sino al villaggio di Biel per ammirare una grande fontana scavata in un unico blocco di roccia.

La discesa si snoda lungo un’ampia e regolare strada militare, con alcuni tratti asfaltati, fino a raggiungere le Goilles di Hône, dove si ricongiunge al percorso ufficiale.

