MONTAGNA VDA: Château (Champorcher) – Crest – La Veulla (Pontboset)

La sesta tappa Trek’Eau, Château (Champorcher) – Crest – La Veulla (Pontboset), segue il fondovalle.

Appena dopo la partenza, con una piccola deviazione dal sentiero, si può ammirare dall’alto la Goilli du Pourcet, una grande pozza scavata dal torrente Ayasse.

Scendendo, si possono ammirare diverse cappelle nei vari villaggi.

Il percorso è semplice sul fondovalle, dove è ben presente l’architettura rurale.

Il sentiero che segue il canale e conduce al villaggio del Crest presenta alcuni tratti esposti.

Salendo ai due villaggi del Crest, è possibile immaginare la vita rurale del passato, quando ogni comunità era autonoma e aveva chiesa, forno, scuola, mulino e tutto ciò che era utile.

Arrivati nel fondovalle, si possono ammirare i bei ponti di Pontboset.

Per maggiori informazioni:

https://www.trekeau.it/itinerario/chateau-via-crest-la-veulla-pontboset/