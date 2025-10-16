MONTAGNA VDA: Rifugio Dondena – Col Laris – Château (Champorcher)

Il sito www.trekeau.it è on-line: navigate nel sito e scaricate la APP.

La quinta tappa Trek’Eau: Rifugio Dondena – Col Laris – Château (Champorcher)

È un'occasione per affacciarsi sul Piemonte, superando due colli e quattro laghi.

Nei tratti di discesa il sentiero non è sempre molto visibile e in alcuni punti è un po’ esposto.

La tappa odierna si snoda in una zona meno frequentata, che richiede un po’ di attenzione per trovare il percorso giusto, ma che ricompensa con un ambiente selvaggio e suggestivo.

Se si è stanchi, una volta raggiunta la località di Laris, dove si trova un ristorante, è possibile scendere a valle utilizzando l’impianto di risalita per raggiungere Chardonney.

Per maggiori informazioni:

