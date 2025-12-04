MONTAGNA VDA: Il rifugio Barbustel passando da Praz-Oursie

Trek’eau è un’iniziativa che mira a valorizzare il trekking e a promuovere il turismo sostenibile nell’area del Parco del Mont Avic, della Valle di Champorcher e del Forte di Bard.

Il progetto mira a favorire la conoscenza diretta della cultura, delle tradizioni e delle comunità locali, nonché dei contesti naturalistici di grande interesse, offrendo un’esperienza autentica.

Il nome Trek’eau è un gioco di parole tra trekking e acqua (eau in francese), perché questo territorio è ricco di corsi d’acqua: decine di laghi da ammirare e i due torrenti, il Chalamy e l’Ayasse, che hanno creato paesaggi di grande bellezza.

L’iniziativa è stata finanziata con fondi FOSMIT dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta e dai Comuni di Champdepraz, Champorcher, Pontboset, Hône e Bard. Collaborano al progetto anche il Forte di Bard e il Parco naturale Mont Avic.

Direttamente da Covarey a Champorcher

Si tratta di un percorso più lungo, ma molto frequentato.

Si segue il tracciato normale per il Rifugio Barbustel, per poi proseguire sino al lago Muffé, dove si abbandona il percorso ufficiale per scendere verso Champorcher.

Nel tratto finale, per raggiungere Champorcher, il sentiero attraversa più volte la strada carrozzabile: è quindi necessario prestare attenzione ai punti in cui il percorso riprende nel bosco.

Questa variante viene percorsa esclusivamente quando il Rifugio Barbustel non è aperto.

Per maggiori informazioni:

https://www.trekeau.it/itinerario/covarey-champdepraz-chateau-champorcher/