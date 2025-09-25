Trekeau, Covarey e rifugio Barbustel: trekking tra boschi e laghi alpini

Il sito www.trekeau.it è on-line: navigate e scaricate la APP.

La seconda tappa Trek’Eau: Covarey – rifugio Barbustel (Champdepraz)

Si entra nel cuore del Parco naturale Mont Avic, lungo un comodo itinerario con poche salite, tra boschi, torrenti e laghi alpini.

Avremo l’occasione di attraversare la più grande foresta di pino uncinato della Valle d’Aosta, seguendo il percorso che un tempo veniva utilizzato per il trasporto del minerale di ferro verso valle.

I tratti lungo il torrente e i laghi sono particolarmente suggestivi. La parte finale, tra gli ultimi larici e le rocce montonate, ci porta in un ambiente che ricorda il Canada.

