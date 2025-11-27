MONTAGNA VDA: Il rifugio Barbustel passando da Praz-Oursie

l sito www.trekeau.it è online: navigate nel portale e scaricate l’app.

Oltre alle tappe principali, sono presenti alcune varianti che permettono di raggiungere altri luoghi di grande interesse.

Il rifugio Barbustel passando da Praz-Oursie

Questa variante permette di raggiungere il rifugio Barbustel passando da Praz-Oursie.

Il percorso è più lungo di quello ufficiale, ma consente una sosta ristoratrice a Praz-Oursie, in un ambiente spettacolare.

Si cammina quasi sempre immersi nei boschi, tra torrenti e laghi alpini.

Dopo Praz-Oursie il traverso presenta qualche tratto leggermente esposto.

Si prosegue con un lungo tratto in quota e la visita alla Barma de Rove, con i suoi resti di macine, per poi scendere fino a ricongiungersi con la tappa ufficiale prima del lago Servaz.

