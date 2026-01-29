MONTAGNA VDA: RACCHETTE DA NEVE – ALPENZU GRANDE

Il progetto “Monterosa Outdoor” è on-line: navigate nel sito e scaricate la APP.

Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.

Questa settimana si va a GRESSONEY-SAINT-JEAN.

RACCHETTE DA NEVE – ALPENZU GRANDE

La salita segue completamente la bella mulattiera che conduce al villaggio.

Nella prima parte, la mulattiera è larga e sale a tornanti nel bosco di larici, tra cui alcune piante monumentali; nella seconda si seguono i ripidi pascoli e, con un ultimo traverso, si raggiunge il villaggio.

Il percorso, in particolare in discesa, deve essere affrontato con la dovuta cautela a causa del pendio molto scosceso.

Negli ultimi anni, spesso c’è poca neve e allora è anche possibile percorrerlo con i ramponcini.

Spesso, nei pressi del villaggio, si può avere il piacevole incontro di un branco di stambecchi.

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini e tracciato GPS, clicca qui:

