MONTAGNA VDA: Lillianes, Col Giassit - Scialpinismo

Il progetto ‘Monterosa Outdoor’ è online: navigate nel sito e scaricate la APP.

Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo. Questa settimana si va a Lillianes.

Col Giassit - Scialpinismo

La gita si sviluppa in due parti: nella prima si alternano tratti di bosco con zone non troppo agevoli; nella seconda troviamo ampi pendii molto aperti.

L’esposizione, completamente a nord nella parte bassa del bosco, offre spesso bella neve polverosa, purché abbondante. La conca finale è molto ampia, con bei pendii. L’ultimo tratto per raggiungere la croce del colle deve essere effettuato con neve sicura, perché può scaricare sia dai pendii di destra sia da quelli di sinistra.

Se non si ha un’ottima conoscenza della montagna invernale, è consigliabile farsi accompagnare da una guida alpina.

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini e tracciato GPS, clicca qui:

Col Giassit - Monterosa Outdoor