MONTAGNA VDA: RACCHETTE DA NEVE – SASSAZ

Questa settimana si va a Fontainemore e Lillianes.
RACCHETTE DA NEVE – SASSAZ
Itinerario che inizia nel comune di Fontainemore, ma si svolge poi principalmente su quello di Lillianes.
Il percorso si alterna tra boschi di larice e belle radure, con tratti misti di saliscendi, sino a raggiungere il ristoro dell’Étoile du Berger (informarsi eventualmente sull’apertura).
In buona parte si percorre la pista di fondo o di sci escursionismo e bisogna fare molta attenzione a camminare sul bordo, senza rovinarla.
