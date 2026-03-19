MONTAGNA VDA: PRA DE BOSC - Fontaimenore

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Vi proponiamo un itinerario particolarmente adatto a questo periodo.

Oggi andiamo a Fontainemore e Lillianes.

PRA DE BOSC

Itinerario che prende avvio nel comune di Fontainemore, per svilupparsi poi prevalentemente nel territorio di Lillianes.

La prima parte del percorso si snoda all’interno di un bosco di larici, mentre successivamente si aprono ampi pendii soleggiati. Le case di Pra de Bosc sorgono in una grande radura, molto panoramica e suggestiva.

Il tracciato è spesso battuto dal gatto delle nevi. In buona parte si percorre infatti la pista di fondo o di sci escursionismo: è quindi fondamentale prestare attenzione e camminare sul bordo, evitando di rovinarla.

Il percorso segue inizialmente una strada rurale; nella seconda parte, una volta raggiunti i bei pendii sopra Lillianes, è possibile abbandonarla e risalire direttamente i versanti.

Per maggiori informazioni — scheda completa, cartina, galleria immagini e traccia GPS:

https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/pra-de-bosc/