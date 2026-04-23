 / Montagna VdA

Montagna VdA | 23 aprile 2026, 12:00

MONTAGNA VDA: SENTIERO DEI BALOCCHI

Il Sentiero dei Balocchi è un anello escursionistico che parte da Fontainemore e attraversa varie frazioni su antichi percorsi tra boschi e mulattiere. È caratterizzato dalla presenza di sculture lignee lungo il tragitto, che lo rendono un itinerario facile ma molto suggestivo, adatto tutto l’anno (condizioni permettendo), con una prima salita un po’ impegnativa ma breve

MONTAGNA VDA: SENTIERO DEI BALOCCHI

Il progetto Monterosa Outdoor è online: naviga nel sito e scarica la app.
Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.

Oggi andiamo a Fontainemore.

SENTIERO DEI BALOCCHI

Un piacevole percorso, inaugurato l’anno scorso.

Escursione ad anello che, tra mulattiere selciate e ombrosi sentieri, porta alla scoperta di molte delle frazioni di Fontainemore, tra chiesette, piloni votivi, boschi, panorami e molto altro.

Lungo il percorso troviamo una decina di sculture in legno che rendono l’esperienza ancora più interessante.

La prima salita è ripida e va affrontata con calma, ma incontrare lungo il cammino queste opere aumenta lo stimolo a proseguire.

Percorribile tutto l’anno (in assenza di neve), è sufficiente seguire il segnavia specifico del “Tatà” posto lungo il sentiero.

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina e galleria immagini:
https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/il-sentiero-dei-balocchi/

Sergio Enrico/ascova

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore