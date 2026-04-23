MONTAGNA VDA: SENTIERO DEI BALOCCHI

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Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.
Oggi andiamo a Fontainemore.
SENTIERO DEI BALOCCHI
Un piacevole percorso, inaugurato l’anno scorso.
Escursione ad anello che, tra mulattiere selciate e ombrosi sentieri, porta alla scoperta di molte delle frazioni di Fontainemore, tra chiesette, piloni votivi, boschi, panorami e molto altro.
Lungo il percorso troviamo una decina di sculture in legno che rendono l’esperienza ancora più interessante.
La prima salita è ripida e va affrontata con calma, ma incontrare lungo il cammino queste opere aumenta lo stimolo a proseguire.
Percorribile tutto l’anno (in assenza di neve), è sufficiente seguire il segnavia specifico del “Tatà” posto lungo il sentiero.
Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina e galleria immagini:
https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/il-sentiero-dei-balocchi/