MONTAGNA VDA: Passo Zube, scialpinismo a Gressoney-La-Trinité

Vi proponiamo un itinerario particolarmente adatto al periodo.

Oggi ci spostiamo a Gressoney-La-Trinité per una classica uscita di scialpinismo: il Passo Zube.

Si tratta di una gita effettuabile sia nel periodo di apertura degli impianti, partendo dal Gabiet (ricordando che, con impianti aperti, non è consentito risalire le piste), sia a impianti chiusi, con partenza diretta da Staffal.

Il percorso descritto parte dal Gabiet; in discesa, naturalmente, si seguono le piste fino a Staffal.

Nella prima parte si percorre il tracciato dedicato agli scialpinisti realizzato da Monterosa Ski.

La seconda parte, invece, si sviluppa su itinerario non tracciato: per questo motivo la traccia GPS non è disponibile sul sito e non è visibile sull’App.

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina e galleria immagini:

https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/passo-zube-scialp/