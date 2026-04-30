MONTAGNA VDA: Issime e il percorso delle cappelle

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Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.

Oggi andiamo a Issime.

IL PERCORSO DELLE CAPPELLE

Per chi cerca un’idea adatta a questo periodo, ecco una proposta semplice ma affascinante. Oggi andiamo a Issime.

Il “Percorso delle cappelle” è un itinerario suggestivo che consente di scoprire il territorio attraverso alcuni dei suoi luoghi più caratteristici, tra storia, spiritualità e paesaggio.

Il tracciato può essere suddiviso in due parti, considerando che si rientra in paese a metà percorso: una soluzione utile per modulare l’escursione in base al tempo e alla preparazione.

La prima parte tocca le cappelle di Biouley, Tschentschyiri, Zéngji, Rickurt e Preite. La seconda parte conduce invece verso Reivu, la Grotta, San Valentino e Rickard, completando così un anello ricco di scorci e testimonianze locali.

Attenzione al tratto in salita verso Biouley, che presenta alcuni passaggi esposti e ripidi. È presente una corda di sicurezza, ma il percorso è consigliato a persone abituate alla montagna e con terreno asciutto. In alternativa, è possibile raggiungere Biouley lungo il tracciato di discesa, che non presenta particolari difficoltà.

Una volta rientrati all’auto, vale la pena concludere la giornata con una visita alla chiesa di Issime, per completare l’esperienza con un ultimo momento di scoperta del patrimonio locale.

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini e tracciato GPS:

https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/il-percorso-delle-cappelle/