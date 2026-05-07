MONTAGNA VDA: Grand Château

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Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.
Questa settimana si va a Hône.
Grand Château
Un’escursione che si può fare quasi tutto l’anno.
Il Grand Château si trova in posizione isolata e, pur non essendo ad alta quota, offre uno splendido belvedere.
Per raggiungere la Serra di Biel si incontrano ancora resti militari: la mulattiera, il deposito munizioni e le garitte.
La posizione è particolarmente favorevole per il controllo della valle centrale.
Molto interessanti da visitare con calma anche i due villaggi di Biel e Courtil, che si attraversano lungo il percorso.
Il tratto finale richiede un po’ di attenzione.
Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini e tracciato GPS:
Monterosa Outdoor