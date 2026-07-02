MONTAGNA VDA: Col della Barma, un'escursione nel cuore della Riserva del Mont Mars

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Per questa settimana vi proponiamo un itinerario particolarmente adatto alla stagione: si va a Fontainemore.
Col della Barma
Questa escursione conduce nel cuore della Riserva Naturale del Mont Mars. Il percorso di rientro si sviluppa quasi interamente lungo il tracciato della celebre processione di Oropa, che si svolge ogni cinque anni.
Nella parte centrale dell'itinerario si possono ammirare alcuni laghi alpini che rendono il vallone ancora più suggestivo.
Da non perdere una sosta al Rifugio Barma per gustare un piatto della tradizionale polenta verde.
Per maggiori informazioni, la scheda completa, la cartina, la galleria fotografica e il tracciato GPS, consultate il sito:
https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/col-della-barma/