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Montagna VdA | 02 luglio 2026, 12:00

MONTAGNA VDA: Col della Barma, un'escursione nel cuore della Riserva del Mont Mars

Tra laghi alpini, panorami spettacolari e il suggestivo percorso della storica processione di Oropa: un itinerario ideale per una giornata estiva, con una gustosa sosta al Rifugio Barma

MONTAGNA VDA: Col della Barma, un'escursione nel cuore della Riserva del Mont Mars

Il progetto "Monterosa Outdoor" è online: navigate nel sito e scaricate l'app.

Per questa settimana vi proponiamo un itinerario particolarmente adatto alla stagione: si va a Fontainemore.

Col della Barma

Questa escursione conduce nel cuore della Riserva Naturale del Mont Mars. Il percorso di rientro si sviluppa quasi interamente lungo il tracciato della celebre processione di Oropa, che si svolge ogni cinque anni.

Nella parte centrale dell'itinerario si possono ammirare alcuni laghi alpini che rendono il vallone ancora più suggestivo.

Da non perdere una sosta al Rifugio Barma per gustare un piatto della tradizionale polenta verde.

Per maggiori informazioni, la scheda completa, la cartina, la galleria fotografica e il tracciato GPS, consultate il sito:
https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/col-della-barma/

Sergio Enrico/ascova

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