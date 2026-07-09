MONTAGNA VDA: Piccoli laghi di Issime, nel cuore del vallone Walser

Il progetto “Monterosa Outdoor” è online: visitate il sito e scaricate la APP per scoprire tanti itinerari in Valle d’Aosta.
Questa settimana la proposta ci porta a Issime, lungo uno dei percorsi più suggestivi della zona: l’escursione ai Piccoli laghi.
Sicuramente una delle escursioni più classiche di Issime, permette di attraversare il bellissimo vallone e di raggiungere i due laghi situati in una conca rocciosa sotto il Mont Crabun.
Il percorso accompagna il visitatore alla scoperta della vita Walser, tra antichi fabbricati e testimonianze architettoniche che raccontano la storia di questa comunità alpina.
Lungo il cammino merita una sosta la bella chiesetta della Madonna della Neve, prima dell’ultima salita che conduce ai laghi, dove il paesaggio regala uno degli scorci più affascinanti della Valle d’Aosta.
Al ritorno, una volta raggiunta nuovamente la cappella della Madonna delle Nevi, si può imboccare il sentiero alto che riporta poco prima di San Grato, completando un anello di grande bellezza.
Un itinerario capace di unire natura, storia e cultura alpina, considerato tra le escursioni più belle della Valle d’Aosta.
Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini e tracciato GPS:
https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/laghi-viekieu/