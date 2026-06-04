MONTAGNA VDA: L’anello di Places tra Pont-Saint-Martin e Donnas

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COL FINESTRA E PEONIE
Escursione consigliata nel periodo di fioritura delle peonie (fine maggio – inizio giugno).
Le peonie sono visibili nella parte finale, prima di raggiungere il colle.
Si trovano in modo più abbondante seguendo una traccia di sentiero che dal colle prosegue sulla destra, sul versante di Arnad.
Molto bella la grande vasca in pietra di una fontana, situata a metà salita.
Al ritorno, la visita al museo all’aperto di Chemp (raggiungibile con una deviazione in automobile) garantisce la giusta conclusione della giornata.
Nei fine settimana di fioritura, normalmente la strada è aperta fino alla frazione di Pessé (è comunque necessario informarsi prima).
Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini e traccia GPS:
https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/col-finestra-e-peonie/