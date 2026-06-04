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Montagna VdA | 04 giugno 2026, 12:00

MONTAGNA VDA: L’anello di Places tra Pont-Saint-Martin e Donnas

Escursione a Perloz, nel cuore della Valle d’Aosta, lungo il percorso del Col Fenêtre. Un itinerario particolarmente suggestivo nel periodo tra fine maggio e inizio giugno, quando fioriscono le peonie spontanee visibili soprattutto nella parte alta del sentiero

MONTAGNA VDA: L’anello di Places tra Pont-Saint-Martin e Donnas

Il progetto “Monterosa Outdoor” è online: navigate sul sito e scaricate l’app.

COL FINESTRA E PEONIE

Escursione consigliata nel periodo di fioritura delle peonie (fine maggio – inizio giugno).

Le peonie sono visibili nella parte finale, prima di raggiungere il colle.

Si trovano in modo più abbondante seguendo una traccia di sentiero che dal colle prosegue sulla destra, sul versante di Arnad.

Molto bella la grande vasca in pietra di una fontana, situata a metà salita.

Al ritorno, la visita al museo all’aperto di Chemp (raggiungibile con una deviazione in automobile) garantisce la giusta conclusione della giornata.

Nei fine settimana di fioritura, normalmente la strada è aperta fino alla frazione di Pessé (è comunque necessario informarsi prima).

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini e traccia GPS:
https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/col-finestra-e-peonie/

Sergio Enrico/ascova

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