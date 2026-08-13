MONTAGNA VDA: Lago Miserin, nel cuore di Champorcher

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Vi proponiamo un itinerario adatto a questo periodo.
Questa settimana si va a Champorcher Lago Miserin
È l'itinerario principe di Champorcher. Risalendo la valle di Dondena, il percorso diventa molto ampio e la salita non presenta particolari difficoltà.
La conca del lago Miserin, con il lago e il suo santuario, merita una pausa per godere appieno dell'ambiente circostante.
Nel tratto finale, l'itinerario si sviluppa all'interno del Parco naturale del Mont Avic, in uno scenario di grande interesse paesaggistico.
Lungo il percorso possiamo trovare appoggio in due rifugi: Dondena e Miserin.
La strada di accesso presenta alcuni tratti che possono creare problemi alle auto normali.
Per maggiori informazioni, per consultare la scheda completa, la cartina, la galleria di immagini e il tracciato GPS: