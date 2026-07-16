MONTAGNA VDA: COL DELLA MOLOGNA PICCOLA

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Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.
Questa settimana si va a GABY.
COL DELLA MOLOGNA PICCOLA
Questa escursione percorre la più bella mulattiera della Valle d'Aosta.
La mulattiera ha una pendenza costante che permette di salire con un minimo sforzo.
I costruttori sono stati in grado di superare un terreno impervio con tanti tornanti adeguandosi al territorio.
Nella parte finale hanno dovuto superare una grande pietraia costruendo imponenti muri.
Il colle è uno stretto intaglio che scende dentro un ripido canalone verso Piedicavallo nel Biellese, in estate spesso invaso dalle nuvole.
Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini, tracciato GPS:
https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/col-mologna-piccola/