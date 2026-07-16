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Montagna VdA | 16 luglio 2026, 12:00

MONTAGNA VDA: COL DELLA MOLOGNA PICCOLA

Un itinerario che si sviluppa tra grandi opere manuali dell'uomo

MONTAGNA VDA: COL DELLA MOLOGNA PICCOLA

Il progetto 'Monterosa Outdoor', è on-line, navigate nel sito e scaricate la APP.

Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.

Questa settimana si va a GABY.

COL DELLA MOLOGNA PICCOLA

Questa escursione percorre la più bella mulattiera della Valle d'Aosta.

La mulattiera ha una pendenza costante che permette di salire con un minimo sforzo.

I costruttori sono stati in grado di superare un terreno impervio con tanti tornanti adeguandosi al territorio.

Nella parte finale hanno dovuto superare una grande pietraia costruendo imponenti muri.

Il colle è uno stretto intaglio che scende dentro un ripido canalone verso Piedicavallo nel Biellese, in estate spesso invaso dalle nuvole.

 

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini, tracciato GPS:

https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/col-mologna-piccola/

Sergio Enrico/ascova

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