MONTAGNA VDA: Alla scoperta della Valle dei Principi, l’itinerario della settimana a Gressoney-Saint-Jean

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Questa settimana vi proponiamo un percorso adatto al periodo estivo: andiamo a Gressoney-Saint-Jean, alla scoperta della Valle dei Principi.

La Valle dei Principi è una valle sospesa di straordinaria bellezza. La parte bassa del percorso risale il ripido e boscoso versante della montagna; una volta raggiunta la parte superiore, il paesaggio cambia completamente, lasciando spazio a torbiere e a un piccolo laghetto.

L’arrivo nella pianeggiante valletta attraversata da un torrentello, conosciuta come Valle dei Principi, regala un ambiente magnifico, immerso nella tranquillità dell’alta montagna.

Il percorso descritto presenta un tratto dove il sentiero è poco evidente e rimane soltanto una piccola traccia, ma consente comunque di completare l’anello nella zona e vivere appieno la bellezza del luogo.

Per maggiori informazioni, consultare la scheda completa, la cartina, la galleria immagini e il tracciato GPS:

https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/valle-dei-principi/

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