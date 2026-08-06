MONTAGNA VDA: Donnas alla scoperta del Rifugio Bonze

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Questa settimana vi proponiamo un itinerario adatto al periodo estivo: si va a Donnas alla scoperta del Rifugio Bonze.
Il rifugio Bonze, situato all’inizio della grande conca omonima, si trova in un ambiente dal paesaggio aspro e affascinante, capace di regalare un’esperienza autentica nella montagna valdostana.
Il percorso attraversa il ripido versante del Bec Renon, con alcuni saliscendi che rendono l’escursione varia e panoramica. Il sentiero conduce progressivamente verso la conca di Bonze, attraversando un territorio selvaggio dove natura e silenzio accompagnano il cammino.
In alternativa, è possibile affrontare l’itinerario con un dislivello maggiore partendo dalle case di Donnes oppure dal villaggio di Prapousaz.
Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini e tracciato GPS è possibile consultare il sito:
https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/rifugio-bonze/
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