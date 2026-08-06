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Montagna VdA | 06 agosto 2026, 12:00

MONTAGNA VDA: Donnas alla scoperta del Rifugio Bonze

Un’escursione tra natura selvaggia e panorami di grande fascino: questa settimana il progetto Monterosa Outdoor propone la salita al Rifugio Bonze, sopra Donnas, un itinerario immerso in un ambiente aspro e suggestivo, tra boschi, versanti rocciosi e la spettacolare conca di Bonze. Un percorso ideale per vivere la montagna valdostana nel cuore dell’estate

MONTAGNA VDA: Donnas alla scoperta del Rifugio Bonze

Il progetto “Monterosa Outdoor” è online: navigate nel sito e scaricate la APP.

Questa settimana vi proponiamo un itinerario adatto al periodo estivo: si va a Donnas alla scoperta del Rifugio Bonze.

Il rifugio Bonze, situato all’inizio della grande conca omonima, si trova in un ambiente dal paesaggio aspro e affascinante, capace di regalare un’esperienza autentica nella montagna valdostana.

Il percorso attraversa il ripido versante del Bec Renon, con alcuni saliscendi che rendono l’escursione varia e panoramica. Il sentiero conduce progressivamente verso la conca di Bonze, attraversando un territorio selvaggio dove natura e silenzio accompagnano il cammino.

In alternativa, è possibile affrontare l’itinerario con un dislivello maggiore partendo dalle case di Donnes oppure dal villaggio di Prapousaz.

Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini e tracciato GPS è possibile consultare il sito:

https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/rifugio-bonze/

#monterosaoutdoor

Sergio Enrico/ascova

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