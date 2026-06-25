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Montagna VdA | 25 giugno 2026, 12:00

MONTAGNA VDA: Nel mondo Walser

Il Sentiero dei villaggi Walser è un bellissimo percorso, lungo ma con scarso dislivello, che unisce i capoluoghi di Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité

MONTAGNA VDA: Nel mondo Walser

Il progetto “Monterosa Outdoor” è online: navigate nel sito e scaricate l’app.
Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.

Oggi andiamo a Gressoney-Saint-Jean.

Sentiero dei villaggi Walser

Il Sentiero dei villaggi Walser è un bellissimo percorso, lungo ma con scarso dislivello, che unisce i capoluoghi di Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La-Trinité.

Il percorso, in alcuni tratti, segue il torrente Lys, in altri invece si sviluppa più in quota.

Durante l’itinerario si possono ammirare alcuni villaggi Walser di grande pregio, perfettamente conservati e immersi nel paesaggio della valle.

Per maggiori informazioni (scheda completa, cartina, galleria immagini, traccia GPS):
https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/sentiero-dei-villaggi-walser/#

Sergio Enrico/ascova

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