MONTAGNA VDA: Fontainemore: il Sentiero della Volpe tra natura, leggende e tappe per famiglie

Il progetto Monterosa Outdoor è online: basta navigare sul sito e scaricare l’app per scoprire tutti gli itinerari.
Oggi vi portiamo a Fontainemore, lungo il Sentiero della Volpe.
Si tratta di un piccolo anello percorribile quasi tutto l’anno, molto adatto alle famiglie e ai bambini, anche grazie alla presenza di un libretto con domande e attività legate al territorio.
Il percorso presenta solo un primo tratto iniziale in salita, mentre il resto è pianeggiante e molto piacevole da percorrere.
Lungo il tracciato sono state collocate diverse sculture in legno che rendono l’esperienza ancora più interessante e coinvolgente.
Durante la camminata si possono osservare diversi punti di interesse: la chiesa e il ponte, il lavatoio, la Casa del Glicine, la cappella di Planaz, l’Orrido di Guillemore, l’ex tribunale e il Giardino delle Pietre del Lys.
Il libretto del percorso può essere scaricato dal sito del Comune di Fontainemore oppure richiesto nei negozi del paese.
Per maggiori informazioni, scheda completa, cartina, galleria immagini e traccia GPS:
https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/sentiero-della-volpe/#