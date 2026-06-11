MONTAGNA VDA: Plan du Beily Gaby

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Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.
Oggi andiamo a GABY.
PIAN DU BEILY
Percorso non lungo, effettuabile in mezza giornata, che raggiunge un villaggio posizionato su un dosso che domina il fondovalle.
Il percorso di salita – e ancora di più la discesa verso Pont Trenta – attraversa ripidi versanti boscosi. Il rientro sul fondovalle, invece, segue tratti di strada asfaltata e strada rurale.
Per maggiori informazioni (scheda completa, cartina, galleria immagini, traccia GPS):
https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/pian-du-beily/