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Montagna VdA | 11 giugno 2026, 12:00

MONTAGNA VDA: Plan du Beily Gaby

Escursione breve ma intensa nella zona di Gaby, con partenza e rientro su fondo misto (sentieri boschivi, sterrati e tratti asfaltati). Il percorso sale su versanti ripidi immersi nel bosco fino a raggiungere il villaggio di Pian du Beily, situato su un dosso panoramico con vista sul fondovalle. La discesa verso Pont Trenta è più tecnica e ripida, mentre il rientro chiude l’anello con tratti su strada rurale e asfaltata. Ideale per una mezza giornata con buone condizioni fisiche e passo sicuro nei tratti scoscesi

MONTAGNA VDA: Plan du Beily Gaby

Il progetto “Monterosa Outdoor” è online: navigate nel sito e scaricate l’APP.
Vi proponiamo un itinerario adatto al periodo.

Oggi andiamo a GABY.

PIAN DU BEILY

Percorso non lungo, effettuabile in mezza giornata, che raggiunge un villaggio posizionato su un dosso che domina il fondovalle.

Il percorso di salita – e ancora di più la discesa verso Pont Trenta – attraversa ripidi versanti boscosi. Il rientro sul fondovalle, invece, segue tratti di strada asfaltata e strada rurale.

Per maggiori informazioni (scheda completa, cartina, galleria immagini, traccia GPS):
https://www.monterosaoutdoor.it/itinerari/pian-du-beily/

Sergio Enrico/ascova

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