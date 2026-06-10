Il cinema sotto le stelle illumina la Valle d'Aosta: torna “Aiace a macchia d’olio”

Dal 4 luglio al 25 agosto 2026 torna “Aiace a macchia d’olio”, la rassegna cinematografica estiva organizzata dall’associazione AIACE VDA che, per il quinto anno consecutivo, porta la magia del cinema all’aperto in Valle d’Aosta.

Con 21 appuntamenti gratuiti in 13 comuni, l’iniziativa propone cinema per tutti: film cult, titoli per famiglie, proiezioni in lingua originale e opere accessibili con sottotitoli per sordi.

Dai drive-in ai castelli, dalle aree verdi alle cantine, ogni serata offrirà un’esperienza immersiva arricchita da degustazioni, giochi, divertimento e momenti di convivialità per tutte le età.

“Alla quinta edizione della rassegna, non nascondiamo la grande soddisfazione per il percorso fatto finora. In questi anni, si sono consolidate collaborazioni storiche con comuni e partner, a cui quest’anno si affiancano nuove realtà, come il comune di Roisan o l'associazione Libera VdA. Il programma di quest'estate offre tanti momenti per grandi e piccini, ma si avventura più che mai nel cinema horror: grazie a location incredibili, gli spettatori si troveranno proiettati direttamente dentro lo schermo. Per noi il cinema è comunità e condivisione: per questo, abbiamo voluto raddoppiare gli appuntamenti conviviali. Al grande ritorno dell’immancabile picnic comunitario di Pollein, a Gignod si aggiunge quest’anno una pastasciutta antifascista sotto le stelle, grazie alla collaborazione con Libera VDA e con la Pro Loco locale.” - dice Alessia Gasparella, Direttrice Artistica della rassegna.

La rassegna è realizzata con il contributo della Regione Autonoma Valle d’Aosta, del CELVA, dei Comuni di Aosta, Antey-Saint-André, Arvier, Charvensod, Gignod, Jovençan, Pollein, Roisan, Saint-Denis, Saint-Oyen, Oyace, Valpelline; con il sostegno di Film Commission Vallée d’Aoste, BIM Valle d’Aosta, Saint-Roch-Levi-Ottoz, Rosset Terroir; in collaborazione con Agevolando APS, AIC Valle d’Aosta, Alliance Française de la Vallée d’Aoste, ArciGay Queer VdA André Zanotto, Associazione Diabetici Valle d’Aosta, Associazione Terra Terra, Aosta Iacta Est, A.N.P.I. VDA, Ape M’Assaggio, Arco Events, Auser, Bar Liga, Centro Donne Contro la Violenza di Aosta, CineUnderground, CSV Valle d’Aosta, ENS Aosta, Istituto Sordi Torino, Fondazione Pio, Missione Sorriso Valle d’Aosta, Libera VdA, Pan Kit, Chalet Le Danger, Pro Loco Antey-Saint-André, Pro Loco Charvensod, Pro Loco Gignod, Pro Loco Oyace, Pro Loco Roisan, Rete al Femminile Aosta, Stade Roller School, Valle d’Aosta MotorSport; con la media partnership di AostaSera.it e il patrocinio del Comune di Aosta.

AIACE VDA continua a promuovere la mobilità sostenibile con il canale Telegram “Paesaggi e Passaggi” pensato per il car sharing tra i partecipanti. Con la raccolta punti, ogni spettatore avrà una scheda su cui apporre un diverso timbro a ogni tappa raggiunta: al completamento di ogni slot di visioni, sono previsti premi, gadget e sorprese.

Anche quest’anno, torna l’Aiacino d’Oro, il premio riservato al volontario o alla volontaria che si distinguerà per impegno, costanza e spirito collaborativo durante la rassegna. Per partecipare al contest, è possibile iscriversi entro il 30 giugno al form https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMYkXKTygOUH8ZcLjeI_GX_Hig-Ge9Phs896N2fFX46BxICQ/viewform?usp=dialog

Regolamento al link:

https://drive.google.com/file/d/1n5QcWf4foLIk1s1fXo29rWSci_jUdX1S/view?usp=sharing

Tutte le proiezioni sono ad accesso gratuito e si terranno alle 21.00. L'orario potrà subire un leggero slittamento in attesa di una luce ottimale.

Il calendario di “Aiace a macchia d’olio” 2026

1. Cinema drive-in, Aosta

Come da tradizione, un intero weekend della rassegna è dedicato a film cult proiettati su doppio schermo, quest’anno nell’area sportiva del Montfleury. Fin dal tardo pomeriggio è possibile immergersi nell’atmosfera dell’evento grazie alla presenza dei food truck Ape M’Assaggio e Pan Kit. L’evento è realizzato con il supporto dei volontari delle associazioni Agevolando APS, Valle d’Aosta MotorSport e Stade Roller School. Link alle prenotazioni:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAaltt6O-SeTEhQywfuGWsqyvvRIDsP1NQmGNJ6o_iwaDzpA/viewform?usp=dialog

Le date

Venerdì 21 agosto: Cinema drive-in - “Alla ricerca di Nemo” di Andrew Stenton e Lee Unkrich (USA, 2003)

Sabato 22 agosto: Cinema drive-in - “Lo Squalo” di Steven Spielberg (USA, 1975) - in lingua originale con sottotitoli in italiano e in italiano

2. Cinema d’alta quota, Valpelline

La rassegna torna nella cornice dell’area verde Les Prailles con un doppio appuntamento in partenariato con il Comune di Valpelline. In caso di pioggia, le proiezioni si tengono presso la tensostruttura accanto alla Pro Loco locale.

Le date

Martedì 7 luglio: “Dungeons&Dragons - L’onore dei ladri” di Jonathan Goldstein e John Francis Daley (USA, 2023) - Proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano. Appuntamento anticipato alle h.18.00 dall’aperigioco “Aspettando GiocAosta” in collaborazione con l’associazione Aosta Iacta Est.

Giovedì 6 agosto: “Tre uomini e una gamba” di Aldo, Giovanni, Giacomo e Massimo Venier (Italia, 1997) - Proiezione in italiano sottotitolata in lingua inglese. Durante l’evento, i partecipanti dei centri estivi “Volontariamo”, in collaborazione con l’associazione diabetici VDA, offrono snack a basso indice glicemico.

3. Picnic d’autore, Pollein

Il Comune e la Biblioteca di Pollein si confermano partner per il quinto anno consecutivo. L’area verde Grand-Place ospita tre serate di cinema all’aperto e accoglie il ritorno del picnic comunitario organizzato con le associazioni del territorio valdostano: i partecipanti sono invitati a portare cibo e bevande da condividere, per creare un momento di scambio, inclusione e comunità. In caso di pioggia, gli appuntamenti si svolgono nella sala polivalente adiacente.

Le date

Venerdì 17 luglio : “Un pesce di nome Wanda” di Charles Crichton (USA, 1988)

Venerdì 24 luglio: “Il Re Leone” di Roger Allers e Rob Minkoff (USA, 1994) - Proiezione in lingua italiana con sottotitoli per sordi grazie alla partnership con ENS Aosta e Istituto Sordi Torino.

Anticipato alle h.19.00 dal picnic comunitario in collaborazione con CSV VDA, Arcigay Queer VDA André Zanotto, Alliance Française de la Vallée d’Aoste, BIM Valle d’Aosta, Missione Sorriso Valle d’Aosta, Rete al Femminile Aosta, Centro Donne Contro la Violenza di Aosta, Auser, AIC Valle d’Aosta e Associazione Diabetici Valle d’Aosta. Serata accompagnata dal food truck Pan Kit.

Mercoledì’ 5 agosto: “La storia fantastica” di Rob Reiner (USA, 1987). Serata accompagnata dal food truck Pan Kit.

4. Cinema al borgo, Arvier

AIACE VDA rinnova la collaborazione con il Comune di Arvier: per il quinto anno consecutivo, la piazzetta limitrofa all’area verde si trasforma in una sala cinematografica a cielo aperto che accoglie tre proiezioni. In caso di pioggia gli eventi si tengono presso la Sala polivalente della Biblioteca.

Le date

Martedì 14 luglio: “Bienvenue Chez les Ch’tis” di Dany Boon (Francia, 2008) - Proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano - In collaborazione con Alliance Française de la Vallée d’Aoste

Martedì 4 agosto: “Alla ricerca di Dory” di Andrew Stenton e Angus MacLane (USA, 2016) - In collaborazione con BIM Valle d’Aosta

Martedì 25 agosto: “Hook - Capitan Uncino” di Steven Spielberg (USA, 1991) - Proiezione in lingua originale con sottotitoli per sordi. Anticipato alle h.18.00 dall’aperiquiz AIACE: grazie alla collaborazione con il Bar Liga e la Biblioteca comunale, il pubblico può ritrovare il fortunato format che abbina l’atmosfera dell’aperitivo a divertenti quiz cinematografici. Per iscriversi, è possibile mandare una mail a info@aiacevda.it , indicando il nome della propria squadra e il numero di partecipanti.

5. AIACE sotto Spirito, Quart

L’associazione rinnova i rapporti anche con le Distillerie Saint Roch-Levi-Ottoz-Rosset Terroir, che quest’anno aprono le porte della propria cantina per una serata dedicata al cinema classico e alla cultura enologica, accompagnata dai food truck Ape M’Assaggio e Pan Kit.

La data

Mercoledì 15 luglio: “Colazione da Tiffany” di Blake Edwards (USA, 1961) - Anticipato alle h.19.00 da una visita alla cantina Rosset Terroir e dalla degustazione dei suoi vini

6. Cinema sotto le stelle, Jovençan

Il cinema all'aperto torna nel piazzale adiacente la chiesa del Comune per un appuntamento da brividi nel vecchio cimitero comunale. La serata è organizzata in collaborazione con il festival CineUnderground e, in caso di pioggia, si tiene presso la Sala polivalente del Comune.

La data

Sabato 25 luglio: “La Casa” di Sam Raimi (USA, 1981)

7. Cena di una notte di mezza estate, Gignod

La rassegna torna anche a Gignod, con una proiezione all’aperto ospitata presso l’area ricreativa comunale in Frazione Le Plan du Chateau, organizzata in collaborazione con A.N.P.I. VDA e Libera VdA. Grazie al supporto della Pro Loco di Gignod, è attivo un servizio di buvette. Presente anche il food truck Ape M’Assaggio. In caso di maltempo, l’evento si sposta nel Centro Sportivo del Comune.

La data

Mercoledì 29 luglio: “Vogliamo vivere!” Ernst Lubitsch (USA, 1942) - Anticipato alle h.19.00 da pastasciutta antifascista. Il menù, a 10€, comprende anche crêpes, acqua e vino. Prenotazione alla mail liberavda@gmail.com o al numero 3315605702.

8. Cinema da re, Saint-Denis

Per il terzo anno consecutivo, la rassegna torna nel prato panoramico del Castello di Cly, con due appuntamenti per godersi la magica atmosfera del maniero: una serata dedicata al brivido del cinema horror e una per le famiglie. In caso di maltempo, l’evento si tiene presso la sala polivalente del Comune.

Le date

Sabato 4 luglio : “Suspiria” di Dario Argento (Italia, 1977)

Domenica 2 agosto: “Ribelle - The Brave” di Mark Andrews, Brenda Chapman e Steve Purcell (USA, 2012)

9. Cinema sotto le stelle, Antey-Saint-André

La rassegna torna anche ad Antey-Saint-André, con due serate di cinema presso l’area sportiva, una per famiglie e una per gli amanti del cinema classico hollywoodiano. L’evento è organizzato in collaborazione della Biblioteca del Comune e della Pro Loco, che sarà attiva con un servizio buvette.

Le date

Mercoledì 22 luglio: “Surf’s Up - I re delle onde” di Ash Brannon e Chris Buck (USA, 2007)

Martedì 18 agosto: “Susanna!” di Howard Hawks (USA, 1938)

10. Cinema sotto le stelle, Charvensod

Charvensod torna a essere tappa della rassegna per il secondo anno consecutivo, con una proiezione all’aperto nel prato della scuola del capoluogo. La serata, organizzata in collaborazione con la Biblioteca e la Pro Loco, offre un servizio di buvette e un piccolo rinfresco. In caso di pioggia, la proiezione si tiene all'interno della sala scolastica limitrofa.

La data

Giovedì 9 luglio: “Frankenstein Junior” di Mel Brooks (USA, 1974) - Anticipato da uno spettacolo del gruppo folkloristico la Gaie Famille de Charvensod

11. Cinema sotto le stelle, Oyace

Per il secondo anno, Oyace ospita una proiezione cult nell’area sportiva adiacente al Comune con un evento interamente dedicato alla francofonia, organizzato in collaborazione con la Pro Loco di Oyace e Alliance Française de la Vallée d’Aosta. In caso di maltempo, l’evento si tiene nella sala polivalente comunale.

La data

Lunedì 10 agosto: “Bienvenue Chez les Ch’tis” di Dany Boon (Francia, 2008) - Proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano - Anticipato da una tartiflette preparata e offerta dalla Pro Loco di Oyace

12. Cinema sotto le stelle, Roisan

Roisan, tra i nuovi comuni della rassegna, accoglie presso il campetto parrocchiale una proiezione per tutte le età. L’evento è realizzato in collaborazione con l’Oratorio di Roisan e con la Pro Loco, che propone un servizio buvette. In caso di pioggia, l’evento si tiene presso la Sala Polivalente Comunale.

La data

Domenica 12 luglio: “WALL•E” di Andrew Stenton (USA, 2008)

13. Saint-Oyen

La quinta edizione della rassegna si estende anche al Comune di Saint-Oyen con una proiezione horror uscita nelle sale alla fine dello scorso millennio. L’evento, organizzato in collaborazione con Lo Chalet Danger, è ospitato presso il campo da calcio accanto alla struttura.

La data

Domenica 16 agosto: “Blair Witch Project” di Daniel Myrick ed Eduardo Sánchez (USA, 1999)

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti. Il calendario della rassegna è disponibile al link https://www.aiacevda.it/aiace-a-macchia-dolio-5-edizione/

