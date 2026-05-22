Servizi scolastici ad Aosta: via alle iscrizioni per mensa e trasporti 2026/2027

Il Comune di Aosta informa che dal 3 giugno al 3 luglio 2026 sono aperte le iscrizioni ai servizi scolastici comunali per l’anno scolastico 2026/2027, con riferimento in particolare alla refezione scolastica e al trasporto scolastico sulla linea Arpuilles-Excenex-Gignod.

Particolare rilievo assume il servizio di refezione scolastica, rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Aosta. Le famiglie interessate dovranno effettuare l’iscrizione online tramite lo Sportello telematico del Comune.

Per gli utenti frequentanti il primo anno di ogni ordine di scuola o provenienti da scuole diverse, e che quindi non siano ancora a conoscenza della sezione di inserimento, sarà prevista una seconda finestra di iscrizione dal 13 al 31 luglio 2026.

Il servizio mensa prevede una quota fissa di iscrizione di 20 euro per ciascun figlio.

Il costo del pasto è fissato a 4 euro per il primo figlio iscritto, 2,50 euro per ciascun figlio successivo, 6 euro per ogni figlio non residente nel Comune di Aosta e 4 euro per i minori residenti in Comuni eventualmente convenzionati con il Comune di Aosta.

Per i minori residenti nel Comune di Aosta sono inoltre previste riduzioni sulla quota del primo figlio in base all’ISEE: 75% di riduzione per ISEE da 0 a 4.000 euro e 50% di riduzione per ISEE da 4.000,01 a 6.500 euro. Sono inoltre previste esenzioni totali in specifici casi individuati dall’informativa.

L’Amministrazione ricorda che per la refezione scolastica ogni utente regolarmente iscritto sarà automaticamente prenotato nei giorni di erogazione del servizio previsti dal calendario scolastico e che l’eventuale disdetta del pasto dovrà essere effettuata anticipatamente tramite l’applicazione dedicata, disponibile dal mese di settembre 2026. Il pagamento avverrà tramite avvisi pagoPA con cadenza bimestrale e con possibilità di richiedere la domiciliazione bancaria.

Per il trasporto scolastico il servizio è rivolto agli alunni frequentanti la Scuola primaria di Gignod Capoluogo residenti nelle frazioni della collina di Aosta servite dalla linea Arpuilles-Excenex-Gignod. Anche in questo caso le iscrizioni dovranno essere presentate online dal 3 giugno al 3 luglio 2026 tramite lo Sportello telematico polifunzionale del Comune di Aosta. La fermata prescelta dovrà essere indicata direttamente nel modulo di iscrizione.

Ulteriori informazioni sulla refezione scolastica sono disponibili all’indirizzo

https://www.comune.aosta.it/it/documenti_pubblici/refezione-scolastica.

Quelle relative al trasporto scolastico sono visibili all’indirizzo

https://www.comune.aosta.it/it/servizi/trasporto-scolastico.