Aosta: Via Festaz sotto i ferri; il Comune chiede pazienza alla città

Ci sono cantieri che fanno arrabbiare e cantieri che, pur creando inevitabili difficoltà, raccontano una città che prova a prendersi cura di sé stessa. Quello che da lunedì interesserà via Festaz ad Aosta appartiene probabilmente alla seconda categoria. Perché nessuno ama code, deviazioni, rumori e rallentamenti, ma è altrettanto vero che senza manutenzione le città invecchiano male, diventano meno sicure e finiscono per pagare un prezzo ancora più alto nel tempo.

Da lunedì 11 maggio prenderanno infatti avvio i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale di via Festaz, con conclusione prevista entro sabato 16 maggio. Un intervento importante in una delle arterie più frequentate del capoluogo regionale, destinato inevitabilmente a incidere sulla quotidianità di residenti, commercianti e automobilisti.

Il cantiere sarà organizzato in due grandi aree operative: il tratto compreso tra via Bramafam e la rotatoria di viale Partigiani e quello più a est fino a via Ribitel. Nelle giornate di lunedì e martedì si procederà con la fresatura dell’asfalto e con la sistemazione di chiusini e griglie nel primo tratto interessato dai lavori.

Dal punto di vista della viabilità verrà istituito, durante gli orari di lavoro, un senso unico da via Bramafam verso la rotatoria di viale Partigiani, con il divieto di accesso alla rotatoria in direzione via Festaz. Modifiche che richiederanno inevitabilmente attenzione, prudenza e soprattutto collaborazione da parte dei cittadini.

Ed è proprio su questo punto che insiste l’assessore ai Lavori pubblici Corrado Cometto, che non nasconde le difficoltà legate a un intervento così delicato nel cuore della città.

“Siamo consapevoli che operazioni di questo tipo, svolte in un contesto urbano molto frequentato e densamente abitato, comporteranno inevitabilmente alcuni disagi temporanei per residenti, commercianti e automobilisti”, spiega l’assessore. “Si tratta però di lavori necessari per migliorare la qualità e la sicurezza della rete viaria cittadina, proseguendo nel percorso di manutenzione e riqualificazione avviato in questi anni”.

Parole che suonano come un invito al senso civico, in un momento in cui spesso prevalgono nervosismo e insofferenza davanti a qualsiasi modifica della routine quotidiana. Ma mantenere una rete stradale efficiente significa anche prevenire problemi più gravi domani: buche, deterioramento del manto stradale, rischi per motociclisti, ciclisti e automobilisti.

L’amministrazione comunale assicura inoltre il massimo impegno per contenere l’impatto del cantiere. “Proprio perché comprendiamo le difficoltà che un cantiere può generare nella quotidianità, non verrà lasciato nulla di intentato per limitare al massimo l’impatto delle lavorazioni”, sottolinea ancora Cometto. “In questo senso sarà fondamentale la collaborazione tra gli uffici comunali, la direzione lavori e l’impresa esecutrice, con l’obiettivo di organizzare le attività nel modo più efficace possibile”.

Una delle scelte più significative riguarda proprio l’organizzazione dei lavori più invasivi. Le asfaltature che comporteranno le maggiori limitazioni al traffico saranno infatti effettuate prevalentemente in orario notturno. Una decisione certamente impegnativa sotto il profilo organizzativo, ma pensata proprio per ridurre al minimo le interferenze con la circolazione e con le attività economiche della zona.

“Le asfaltature che comportano le maggiori limitazioni al traffico saranno eseguite prevalentemente in orario notturno”, evidenzia l’assessore. “Una scelta organizzativa impegnativa, ma necessaria per contenere i disagi e garantire al tempo stesso interventi rapidi e di qualità”.

Infine, il messaggio forse più importante, rivolto direttamente agli aostani: “Chiediamo quindi ai cittadini un po’ di pazienza e collaborazione: il disagio sarà temporaneo, mentre i benefici di strade più sicure, decorose e funzionali resteranno nel tempo”.

Ed è probabilmente questo il punto centrale. Una città che vuole essere più ordinata, più sicura e più moderna deve inevitabilmente attraversare anche la stagione dei cantieri. Con qualche sacrificio momentaneo, ma con l’obiettivo di migliorare concretamente la qualità della vita urbana.