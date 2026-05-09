Nuove banconote in arrivo: cosa cambierà e cosa accadrà a quelle vecchie

La moneta europea si prepara a cambiare volto. Dopo il progressivo ridimensionamento dell’uso del contante e le trasformazioni nei sistemi di pagamento digitali, la Banca centrale europea sta lavorando anche a una nuova serie di banconote destinate a entrare gradualmente nelle tasche dei cittadini dell’Eurozona.

Il progetto, già avviato da tempo dalla BCE, punta a rinnovare l’immagine dell’euro non soltanto sotto il profilo estetico, ma anche simbolico e tecnologico. La scelta definitiva del design delle nuove banconote dovrebbe arrivare entro la fine del 2026, quando verranno approvati i modelli ufficiali e potrà iniziare la fase produttiva.

Per vedere concretamente le nuove banconote in circolazione, però, servirà ancora tempo. La loro introduzione avverrà infatti in modo graduale e probabilmente saranno necessari alcuni anni prima che sostituiscano in maniera significativa quelle attualmente utilizzate.

Tra le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane, emerge la possibilità che sulle future banconote europee compaiano figure storiche e simboliche della cultura continentale. Tra i nomi ipotizzati figurano Leonardo da Vinci e Marie Curie, personalità considerate rappresentative dell’identità culturale e scientifica europea.

L’obiettivo della BCE sarebbe quello di superare l’attuale impostazione grafica, basata prevalentemente su ponti, finestre e architetture stilizzate, per introdurre elementi più riconoscibili e vicini alla storia comune dei Paesi membri.

Accanto al rinnovamento estetico, il progetto guarda anche alla sicurezza. Le nuove banconote dovrebbero infatti integrare sistemi anti-contraffazione ancora più avanzati, in linea con l’evoluzione tecnologica e con la necessità di proteggere il valore della moneta fisica in un’epoca sempre più digitale.

Una delle questioni che maggiormente interessa cittadini e commercianti riguarda però il destino delle banconote attuali. Su questo punto la BCE rassicura: non ci sarà alcun cambiamento improvviso né alcun obbligo immediato di sostituzione. Le banconote oggi in circolazione continueranno infatti a mantenere il loro valore legale anche dopo l’arrivo della nuova serie.

La transizione avverrà progressivamente, proprio per evitare disagi e mantenere alta la fiducia dei cittadini nella moneta unica europea. Un processo già visto in passato con altre emissioni dell’euro e che dovrebbe ripetersi senza particolari criticità.

Resta invece confermato il graduale addio alla banconota da 500 euro, già da tempo sempre meno diffusa e non più stampata dalla BCE, pur continuando a essere valida come mezzo di pagamento.

Dietro il cambiamento delle nuove banconote non c’è dunque soltanto una scelta grafica. Per Francoforte si tratta anche di raccontare, attraverso la moneta, l’identità dell’Europa contemporanea: una comunità che vuole rappresentarsi non solo attraverso il mercato e la finanza, ma anche tramite cultura, ricerca, storia e valori condivisi.