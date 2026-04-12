L’été de Bertschy

Dal dibattito in Consiglio regionale emerge una svolta possibile sulle politiche familiari. I voucher per i centri estivi diventano il banco di prova di una nuova idea di welfare valdostano, tra promesse, risorse e una sfida tutta da costruire.

C’è un’estate che non è ancora cominciata, ma che in Valle d’Aosta ha già un nome e un peso politico preciso: è l’estate di Luigi Bertschy. Non per una trovata comunicativa, ma perché attorno ai voucher di conciliazione si gioca qualcosa di più di una misura stagionale. Si gioca un pezzo di credibilità dell’azione pubblica, e soprattutto una risposta concreta a un cambiamento sociale che non è più rinviabile.

Il dibattito in Consiglio regionale ha avuto il merito di mettere a fuoco il problema con chiarezza. Da un lato, la proposta avanzata dal gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, illustrata da Eugenio Torrione, che ha richiamato la necessità di una misura “strutturale e continuativa” per sostenere le famiglie nei mesi estivi. Dall’altro, la risposta dell’assessore Bertschy, che non si è limitato a un’apertura di principio, ma ha messo sul tavolo numeri, tempi e una visione.

Ed è proprio qui che la partita cambia. Perché Bertschy non parla più di sperimentazioni indefinite o di interventi tampone. Parla di un percorso. Un percorso che parte già da questa estate, con un voucher di conciliazione sperimentale, ma che guarda dichiaratamente alla strutturalità. E quando un assessore mette in fila 1,9 milioni per il 2026, 2,4 per il 2027, fino a superare i 5 milioni negli anni successivi, sta dicendo una cosa molto semplice: questa non è una misura spot.

Certo, le risorse da sole non bastano. Ma senza risorse non esiste politica pubblica. E Bertschy, su questo, si è impegnato più volte, ribadendo che il voucher sarà progressivo, che partirà dai servizi estivi ma potrà ampliarsi, che l’obiettivo è renderlo stabile se funzionerà. Non è poco, in un contesto dove spesso si annunciano progetti senza coperture o senza prospettiva.

Il punto, però, è capire cosa c’è dietro questa scelta. Perché i centri estivi non sono più – da tempo – un servizio accessorio. Sono diventati un’infrastruttura sociale. L’innalzamento dell’età pensionabile, la trasformazione delle famiglie, la crescente partecipazione femminile al lavoro hanno reso evidente una verità che la politica ha a lungo sottovalutato: senza strumenti di conciliazione, il lavoro e la famiglia entrano in conflitto permanente.

Bertschy lo ha detto con chiarezza, e lo ha ribadito più volte: non si tratta di un sostegno al reddito, ma di uno strumento per rendere compatibili i tempi della vita. Una distinzione non banale. Perché significa spostare il focus dal semplice aiuto economico alla costruzione di un sistema. Un sistema che tenga insieme servizi, territori, operatori.

E anche qui l’impegno dell’assessore è stato esplicito: definizione delle disposizioni attuative, attivazione di uno sportello di conciliazione, creazione di una rete territoriale ampia, almeno nella fase iniziale. Bertschy ha insistito sulla necessità di includere anche le aree meno servite, evitando che il voucher diventi uno strumento utile solo nei centri principali. È una scelta politica precisa, che parla di equità territoriale.

Naturalmente, restano le incognite. I criteri di accesso, la modulazione sull’Isee, il rapporto con i soggetti erogatori – parrocchie, associazioni sportive, cooperative – sono tutti nodi che dovranno essere sciolti. E non sarà semplice trovare un equilibrio tra qualità del servizio, sostenibilità economica e accessibilità per le famiglie.

Ma è proprio qui che si misura la serietà di un progetto. Bertschy non ha nascosto la complessità, anzi. Ha parlato di stime ancora da affinare, di un sistema in costruzione, di un percorso graduale. E questo, paradossalmente, è forse l’elemento più convincente: l’assenza di scorciatoie.

C’è poi un altro aspetto, meno tecnico ma altrettanto decisivo. Questa misura intercetta un bisogno reale, quotidiano, diffuso. Non riguarda una categoria specifica, ma una larga parte della società valdostana. Famiglie con due genitori che lavorano, nuclei monogenitoriali, situazioni di fragilità. È una politica che entra nella vita concreta delle persone.

E allora l’estate di Bertschy diventa qualcosa di più di una scadenza amministrativa. Diventa un test politico e sociale. Se il sistema dei voucher funzionerà, la Valle d’Aosta potrà colmare un ritardo rispetto ad altre realtà alpine e costruire un modello proprio, adattato alle sue specificità. Se fallirà, rischierà di alimentare l’ennesima disillusione.

Per ora, però, una cosa è chiara: gli impegni ci sono. Sono stati ribaditi in aula, sostenuti da risorse, accompagnati da una visione. E in un tempo in cui la politica spesso si limita a rincorrere l’emergenza, non è un dettaglio.

L’estate dirà se quelle promesse sapranno trasformarsi in realtà. Ma intanto, per una volta, la sensazione è che non si stia semplicemente gestendo l’esistente. Si sta provando, almeno, a cambiarlo.

L’estate di Bertschy

Sous le soleil pas encore levé de l’été valdôtain, un test grandeur nature du welfare local se prépare. Entre promesses bien emballées et millions alignés, les bons vacances deviennent affaire d’État.

Il y a des étés qui sentent la crème solaire. Et puis il y a celui-là, qui sent la délibération budgétaire. En Vallée d’Aoste, l’été 2026 a déjà un nom: celui de Luigi Bertschy. Pas pour une opération de communication façon carte postale, mais parce qu’autour des fameux “bons de conciliation”, c’est toute une crédibilité politique qui se joue. Rien que ça.

Le débat au Conseil régional a au moins eu le mérite d’éviter le blabla habituel. D’un côté, la gauche verte qui réclame du solide, du durable, du pas-bricolé-à-la-va-vite. De l’autre, Bertschy qui ne se contente pas de dire “on verra”, mais qui sort le chéquier et le calendrier. Et ça, en politique, c’est déjà un petit événement.

Parce que Bertschy, il insiste. Il insiste même beaucoup. Ce ne sera pas une mesure gadget. Ce ne sera pas un coup d’été pour calmer les parents à bout de souffle. Non, il parle d’un parcours. Il répète que ça commence maintenant, dès cet été, avec un système expérimental. Il répète que ça doit devenir structurel. Il répète surtout les chiffres: 1,9 million, puis 2,4, puis plus de 5. À force de répéter, ça finit par ressembler à une promesse sérieuse.

Mais derrière les chiffres, il y a une réalité moins glamour: les familles galèrent. Les grands-parents travaillent plus longtemps, les parents jonglent entre boulot et enfants, et les centres d’été ne sont plus un luxe mais une nécessité vitale. Sans ces services, c’est simple: la vie quotidienne explose.

Et là encore, Bertschy en remet une couche. Il le dit, il le répète: ce n’est pas une aide sociale classique. Ce n’est pas “tiens, voilà un peu d’argent”. Non, c’est censé être un outil pour organiser la vie. Traduction: on essaie enfin de faire coller le monde du travail avec le monde réel. Ambitieux, non ?

Alors oui, sur le papier, tout y est. Des règles en préparation, un guichet dédié, une grande “réseau de conciliation” qui doit couvrir même les coins oubliés de la région. Bertschy insiste là-dessus aussi: pas question que ça marche seulement à Aoste pendant que les vallées regardent passer le train.

Mais bon, restons lucides. Les détails, c’est là que tout se complique. Qui aura droit à quoi ? Comment on calcule ? Comment on évite que certains paient plus pour moins ? Comment on équilibre les paroisses, les assos sportives, les coopératives ? Là, bizarrement, les certitudes deviennent un peu plus floues.

Et pourtant, c’est peut-être là que Bertschy marque des points. Parce qu’il ne fait pas semblant que tout est prêt. Il parle d’un système en construction, de réglages à affiner, d’un chemin progressif. Pas de miracle, pas de baguette magique. Juste du boulot administratif. Presque suspect, tellement c’est rare.

Au fond, cette histoire de bons d’été, c’est bien plus qu’une question de vacances pour enfants. C’est un test grandeur nature. Si ça marche, la Vallée d’Aoste pourra dire qu’elle a inventé son petit modèle, à elle, adapté à ses montagnes et à ses réalités. Si ça rate… eh bien, ce sera une promesse de plus rangée dans le tiroir des bonnes intentions.

Pour l’instant, une chose est sûre: Bertschy s’est engagé. Il l’a dit, répété, chiffré. Et dans un paysage politique où l’on préfère souvent courir derrière les urgences plutôt que les anticiper, ça mérite au moins d’être noté.

Reste à voir si, une fois l’été arrivé, les beaux discours résisteront à l’épreuve des inscriptions, des listes d’attente et des factures bien réelles.

Parce qu’au fond, la vraie question est là: est-ce qu’on change vraiment le système… ou est-ce qu’on lui met juste un pansement un peu plus cher ?