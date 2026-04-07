Aoste, capitale de quoi ?

Aosta è la capitale della Valle d’Aosta. È un dato formale, istituzionale, quasi scontato. Ma poi succede che in pieno centro, in un giardino pubblico come quello di via Stevenin, qualcuno venga colpito alla testa con una bottiglia al termine di una rissa. Succede che arrivino ambulanza e forze dell’ordine. Succede, soprattutto, che i residenti dicano: “è sempre così”.

E allora quella parola – capitale – smette di essere una certezza e diventa una domanda.

Perché basta leggere i commenti dei cittadini per capire che il problema non è solo quell’episodio. È qualcosa di più diffuso, più profondo, più quotidiano. C’è chi parla di un giardino trasformato in un “fortino”, chi allarga lo sguardo e tira in ballo altre zone della città, chi descrive il sottopasso della stazione come un dormitorio, chi denuncia sporcizia, incuria, degrado. E c’è anche chi prova a ridimensionare, a dire che forse si esagera, che non si può guardare solo una parte della città.

Ma il punto non è stabilire chi ha ragione tra chi denuncia e chi minimizza. Il punto è che queste voci esistono, aumentano, si sommano. E soprattutto restano senza risposta.

Perché quello che colpisce, più ancora della rissa, è il silenzio. Un silenzio politico che pesa. Non una presa di posizione, non una replica, non un segnale chiaro. Solo quella sensazione, sempre più diffusa, che i problemi vengano osservati da lontano, senza essere davvero affrontati.

Eppure le richieste che arrivano dai cittadini non hanno nulla di straordinario. Non chiedono soluzioni miracolose. Chiedono cose semplici: controlli, presenza, regole rispettate. Chiedono di poter vivere uno spazio pubblico senza doverlo evitare. Chiedono, in fondo, normalità.

Il rischio vero, a questo punto, è un altro. È l’abitudine. Abituarsi a vedere certe scene, abituarsi a evitare certi luoghi, abituarsi all’idea che “tanto è così”. È un passaggio sottile, quasi invisibile, ma è quello che segna davvero il declino di una città.

Perché una capitale non è tale solo perché lo dicono alcune leggi. Lo è se i suoi spazi funzionano, se sono vissuti, se sono sicuri. Lo è se chi la governa riesce a dare risposte quando i problemi diventano evidenti.

E oggi, a leggere quello che scrivono i cittadini, la domanda torna inevitabile, quasi provocatoria:

Aosta è capitale, sì.

Ma capitale di cosa?

Se non si riesce a garantire la vivibilità di un giardino pubblico in pieno centro, se intere zone vengono percepite come abbandonate, se il disagio diventa normalità e la politica tace, allora quella parola rischia di svuotarsi.

E non è un problema di immagine.

È un problema di sostanza.

Aosta capitale di cosa?

Aoste est la capitale de la Vallée d’Aoste. C’est un fait formel, institutionnel, presque évident. Mais voilà qu’en plein centre-ville, dans un jardin public comme celui de la rue Stevenin, quelqu’un se retrouve frappé à la tête avec une bouteille au terme d’une rixe. Les secours arrivent, les forces de l’ordre aussi. Et surtout, les habitants disent : « c’est toujours comme ça ».

Dès lors, ce mot – capitale – cesse d’être une certitude pour devenir une question.

Car il suffit de lire les commentaires des citoyens pour comprendre que le problème ne se limite pas à cet épisode. Il est plus large, plus profond, plus quotidien. Certains parlent d’un jardin transformé en « forteresse », d’autres élargissent le regard à d’autres quartiers de la ville, d’autres encore décrivent le passage souterrain de la gare comme un dortoir, dénoncent la saleté, le manque d’entretien, le délabrement. Et il y a aussi ceux qui tentent de relativiser, de dire que l’on exagère, qu’on ne peut pas juger une ville entière à partir d’un seul endroit.

Mais la question n’est pas de savoir qui a raison entre ceux qui dénoncent et ceux qui minimisent. La question, c’est que ces voix existent, qu’elles se multiplient, qu’elles s’additionnent. Et surtout qu’elles restent sans réponse.

Car ce qui frappe, plus encore que la rixe, c’est le silence. Un silence politique qui pèse. Pas de prise de position, pas de réaction, pas de signal clair. Seulement cette impression, de plus en plus répandue, que les problèmes sont observés de loin, sans être réellement affrontés.

Et pourtant, les demandes des citoyens n’ont rien d’extraordinaire. Ils ne réclament pas de solutions miracles. Ils demandent des choses simples : des contrôles, de la présence, des règles respectées. Ils demandent de pouvoir vivre un espace public sans avoir à l’éviter. Ils demandent, au fond, la normalité.

Le véritable risque, à ce stade, est ailleurs. C’est l’habitude. S’habituer à voir certaines scènes, s’habituer à éviter certains lieux, s’habituer à l’idée que « c’est comme ça ». C’est un glissement subtil, presque invisible, mais c’est celui qui marque réellement le déclin d’une ville.

Car une capitale ne l’est pas seulement parce que des lois le disent. Elle l’est si ses espaces fonctionnent, s’ils sont vécus, s’ils sont sûrs. Elle l’est si ceux qui la gouvernent savent apporter des réponses lorsque les problèmes deviennent évidents.

Et aujourd’hui, à lire ce qu’écrivent les citoyens, la question revient, inévitable, presque provocatrice :

Aoste est une capitale, oui.

Mais une capitale de quoi ?

Si l’on n’est pas capable de garantir la qualité de vie dans un jardin public en plein centre, si des quartiers entiers sont perçus comme abandonnés, si le malaise devient la norme et que la politique se tait, alors ce mot risque de se vider de son sens.

Et ce n’est pas un problème d’image.

C’est un problème de fond.