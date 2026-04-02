Football honte

Non siamo più davanti a una crisi sportiva. Siamo davanti a un fallimento sistemico. E, come spesso accade in questo Paese, il calcio non fa altro che riflettere fedelmente ciò che succede fuori dal campo. Tre esclusioni consecutive dai Mondiali. Tre. Per una nazionale che ha cucito sul petto quattro stelle. Un unicum mondiale, ma al contrario: nessuno come noi nel passare dall’eccellenza storica all’irrilevanza contemporanea. Eppure, nonostante il tracollo, tutto resta immobile. Nessuno paga. Nessuno si dimette. Nessuno si assume la responsabilità.

Ricorda qualcosa?

Certo che sì.

È lo stesso copione della politica: si perde un referendum e si resta incollati alla poltrona. Si viene indagati e si tira a campare fino all’ultimo secondo utile. Si fallisce clamorosamente e si parla di “ripartenza”. La nazionale esce dai Mondiali? Pazienza. I vertici restano. Sempre loro. Sempre lì. Facce di bronzo.

Il problema non è l’eliminazione. Il problema è che non sorprende più. Perché quando finalmente si tira la rete a riva, ci si accorge che dentro non c’è nulla. Nessuna visione, nessun progetto, nessuna sostanza. Solo gestione del potere, conservazione delle posizioni, galleggiamento. Esattamente come nel Palazzo.

E allora la domanda diventa inevitabile: esiste ancora una nazionale italiana di calcio? O è solo una somma di interessi, un riflesso del calcio-business, un contenitore svuotato?

Oggi le squadre di club sono globali, piene di giocatori che arrivano da ogni angolo del mondo. Nulla di male, sia chiaro. Il calcio è universale. Ma mentre gli altri Paesi riescono a conciliare apertura e identità, noi abbiamo semplicemente smesso di produrre. I vivai non sfornano più talenti. Non perché manchino i ragazzi, ma perché il sistema li ha traditi.

Ed è qui che l’analisi di un valentissimo allenatore valdostano diventa una coltellata precisa. Il calcio giovanile è diventato un laboratorio tossico. Genitori trasformati in procuratori improvvisati, allenatori messi sotto pressione, bambini caricati di aspettative che non hanno scelto. Non si gioca più per crescere, ma per apparire. Non si sogna più, si pianifica una carriera. A dieci anni.

Gli “agenti fai da te” sono la fotografia perfetta di questa deriva: padri e madri che vivono attraverso i figli, che inseguono visibilità, che trasformano una partita in una vetrina social. E così il gioco si rompe. Lo spogliatoio si avvelena. Il talento, quello vero, spesso resta indietro perché non ha sponsor familiari o portafogli abbastanza gonfi.

Poi arrivano loro, i mercanti di illusioni. I pifferai. Quelli che vendono promesse, che costruiscono sogni a pagamento. E il meccanismo si completa: non serve più essere bravi, basta poter pagare. Il posto al sole diventa negoziabile.

È un sistema malato. E la cosa più grave è che lo sappiamo da anni. Inchieste, testimonianze, storie di ragazzi bruciati prima ancora di iniziare. Eppure si tollera. Si minimizza. Si normalizza. Proprio come in politica.

Attenzione però: denunciare questo schifo non significa attaccare il calcio. Al contrario. È un atto d’amore. Perché il calcio, quello vero, resta una scuola di vita, un linguaggio universale, un collante sociale straordinario.

Ma oggi siamo a un bivio. O si riparte davvero, dalle fondamenta — settore giovanile, formazione, etica, merito — oppure la nazionale diventerà definitivamente un simbolo vuoto, una maglia senza identità.

Serve una rivoluzione. Vera. Servono dimissioni, responsabilità, trasparenza. Serve restituire il calcio ai ragazzi, non ai genitori, non ai procuratori, non ai bilanci. Altrimenti continueremo a raccontarci favole mentre il resto del mondo corre.

E noi? A guardare i Mondiali dal divano. Ancora. Ancora se i vertici del calcio non si rinnovano partendo dal basso.

Calcio vergogna

Nous ne sommes plus face à une crise sportive. Nous sommes face à un échec systémique. Et, comme cela arrive souvent dans ce pays, le football ne fait que refléter fidèlement ce qui se passe en dehors du terrain.

Trois exclusions consécutives de la Coupe du monde. Trois. Pour une sélection qui a cousu quatre étoiles sur son maillot. Un cas unique au monde, mais à l’envers : personne comme nous pour passer de l’excellence historique à l’insignifiance contemporaine.

Et pourtant, malgré l’effondrement, tout reste immobile.

Personne ne paie.

Personne ne démissionne.

Personne n’assume ses responsabilités.

Cela vous rappelle quelque chose ?

Bien sûr que oui.

C’est le même scénario que la politique : on perd un référendum et on reste collé à son siège. On est mis en examen et on s’accroche jusqu’à la dernière seconde. On échoue lamentablement et on parle de « relance ». L’équipe nationale est éliminée du Mondial ? Peu importe. Les dirigeants restent. Toujours les mêmes. Toujours là. Avec un aplomb sans limite.

Le problème n’est pas l’élimination. Le problème, c’est qu’elle ne surprend même plus.

Parce que lorsqu’on tire enfin le filet à terre, on se rend compte qu’il n’y a rien dedans. Aucune vision, aucun projet, aucune substance. Seulement la gestion du pouvoir, la conservation des positions, la survie à flot. Exactement comme dans les palais du pouvoir.

Alors la question devient inévitable : existe-t-il encore une équipe nationale italienne ?

Ou n’est-elle plus qu’une somme d’intérêts, un reflet du football-business, un contenant vidé de sens ?

Aujourd’hui, les clubs sont mondialisés, remplis de joueurs venus de partout. Rien de mal à cela, bien sûr. Le football est universel. Mais pendant que d’autres pays savent concilier ouverture et identité, nous avons simplement cessé de produire. Les centres de formation ne sortent plus de talents. Non pas parce que les jeunes manquent, mais parce que le système les a trahis.

Et c’est là que l’analyse d’un excellent entraîneur valdôtain devient une véritable lame.

Le football des jeunes est devenu un laboratoire toxique. Des parents transformés en agents improvisés, des entraîneurs sous pression, des enfants chargés d’attentes qu’ils n’ont jamais choisies. On ne joue plus pour grandir, mais pour paraître. On ne rêve plus, on planifie une carrière. À dix ans.

Les « agents faits maison » sont la photographie parfaite de cette dérive : des pères et des mères qui vivent à travers leurs enfants, qui recherchent la visibilité, qui transforment un match en vitrine sur les réseaux sociaux. Et ainsi, le jeu se casse. Le vestiaire s’empoisonne. Le vrai talent, souvent, reste en arrière parce qu’il n’a pas de soutien familial ou de portefeuille suffisamment rempli.

Puis arrivent les marchands d’illusions. Les joueurs de flûte. Ceux qui vendent des promesses, qui construisent des rêves contre paiement. Et le mécanisme est complet : il n’est plus nécessaire d’être bon, il suffit de pouvoir payer. La place au soleil devient négociable.

C’est un système malade. Et le plus grave, c’est que nous le savons depuis des années.

Enquêtes, témoignages, histoires de jeunes brisés avant même d’avoir commencé. Et pourtant, on tolère. On minimise. On normalise. Exactement comme en politique.

Attention cependant : dénoncer ce désastre ne signifie pas attaquer le football. Bien au contraire. C’est un acte d’amour. Parce que le football, le vrai, reste une école de vie, un langage universel, un lien social extraordinaire.

Mais aujourd’hui, nous sommes à un tournant.

Soit nous repartons réellement des fondations — formation des jeunes, éducation, éthique, mérite — soit l’équipe nationale deviendra définitivement un symbole vide, un maillot sans identité.

Il faut une révolution. Une vraie.

Il faut des démissions, des responsabilités, de la transparence.

Il faut rendre le football aux enfants, pas aux parents, pas aux agents, pas aux bilans financiers.

Sinon, nous continuerons à nous raconter des histoires pendant que le reste du monde avance.

Et nous ?

À regarder la Coupe du monde depuis le canapé. Encore.

Encore, tant que les dirigeants du football ne se renouvelleront pas en repartant de la base.