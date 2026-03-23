Incapables et têtes dures

Tra processi ignorati, condanne ignorate e interessi torbidi, il governo italiano mostra il volto più cinico della politica: incapaci e facce toste pensano solo a blindarsi e a riformare la magistratura, mentre il Paese resta ostaggio della loro impunità. Il referendum diventa lo specchio della sfiducia dei cittadini.

Siamo al governo dei manovali e delle facce toste, non più dei tecnici. Ministre sotto processo continuano a decidere sulla vita dei cittadini, sottosegretari condannati restano comodamente al loro posto, e politici si mettono in società con pregiudicati, portatori di interessi della mala vita e affaristi senza scrupoli.

E mentre i problemi veri del Paese restano in attesa — sanità, scuola, lavoro, infrastrutture — questi incapaci giocano a riformare la magistratura. Non per migliorare la giustizia, ma per proteggere se stessi, per poter continuare a fare affari eticamente sporchi senza timore di conseguenze. Una riforma che non è altro che un’assicurazione personale contro l’inevitabile giudizio dei tribunali.

Il referendum costituzionale diventa così il termometro della sfiducia: chi si reca alle urne sa che ogni legge, ogni riforma, ogni manovra politica è condizionata da facce toste che antepongono i propri interessi all’interesse pubblico. Votare o non votare non è solo un diritto: è una presa di coscienza sul tipo di politica che ci governa.

E la verità, amara, è che questi governanti pensano a blindarsi, mentre il Paese brucia. Non c’è progetto, non c’è visione, solo calcoli opportunistici, amicizie pericolose e arroganza sfacciata. L’Italia resta ostaggio di chi non sa fare altro che garantire impunità a se stesso e al proprio circolo di amici, e chi prova a sollevare la testa viene ignorato o ostacolato.

Se il referendum fosse davvero un termometro della coscienza civica, il segnale sarebbe chiaro: i cittadini hanno gli occhi aperti e le mani sulla bussola della democrazia, pronti a respingere la politica delle facce toste. Perché il Paese non può essere governato da chi considera la legge un optional e l’etica un intralcio.

E chi sono queste facce toste? Sono quelli che ogni giorno ci ricordano quanto la politica possa diventare un palcoscenico dell’arroganza: ministre sotto processo che parlano come se nulla fosse, sottosegretari condannati che sorridono dalle loro poltrone, parlamentari che si stringono la mano con pregiudicati come se fossero vecchi compagni di scuola, e leader di partito che trasformano ogni legge in una scappatoia personale.

Guardateli bene: mentre l’Italia cerca soluzioni, loro si dedicano a blindare la propria impunità. E mentre parlano di riforma della magistratura, ridono pensando che nessuno li toccherà. L’unico referendum che davvero li spaventa è quello dell’opinione pubblica, e persino lì provano a distrarre con slogan vuoti e promesse da baraccone.

Incapaci e facce toste: è questo il vero volto del governo. E mentre continuano a fare i propri affari eticamente sporchi, il resto del Paese resta a guardare, indignato, con un misto di rabbia e incredulità. E noi cittadini, almeno al referendum, possiamo far sentire la nostra voce: non è più tempo di sorrisi cortesi, è tempo di alzare lo sguardo e dire chiaramente che l’arroganza non ha più spazio.

Incapaci e facce toste

Entre procès ignorés, condamnations ignorées et intérêts troubles, le gouvernement italien montre le visage le plus cynique de la politique : incapables et têtes dures ne pensent qu’à se protéger et à réformer la magistrature, tandis que le pays reste otage de leur impunité. Le référendum devient le miroir du désenchantement des citoyens.

Nous sommes au gouvernement des manœuvres et des têtes dures, plus des techniciens. Des ministres sous procès continuent de décider de la vie des citoyens, des sous-secrétaires condamnés restent confortablement à leur poste, et des politiques s’associent avec des prévenus, des porteurs d’intérêts douteux et des affairistes sans scrupules.

Et tandis que les véritables problèmes du pays restent en suspens — santé, école, travail, infrastructures — ces incapables jouent à réformer la magistrature. Non pas pour améliorer la justice, mais pour se protéger eux-mêmes et continuer à mener des affaires éthiquement douteuses sans craindre de conséquences. Une réforme qui n’est rien d’autre qu’une assurance personnelle contre le jugement inévitable des tribunaux.

Le référendum constitutionnel devient ainsi le thermomètre du désenchantement : ceux qui se rendent aux urnes savent que chaque loi, chaque réforme, chaque manœuvre politique est conditionnée par des têtes dures qui placent leurs intérêts personnels avant l’intérêt public. Voter ou ne pas voter n’est pas seulement un droit : c’est une prise de conscience du type de politique qui nous gouverne.

La vérité, amère, est que ces gouvernants ne pensent qu’à se protéger, tandis que le pays brûle. Il n’y a pas de projet, pas de vision, seulement des calculs opportunistes, des amitiés dangereuses et une arrogance effrontée. L’Italie reste otage de ceux qui ne savent faire que garantir leur impunité et celle de leur cercle d’amis, et ceux qui tentent de lever la tête sont ignorés ou entravés.

Si le référendum était vraiment un thermomètre de la conscience civique, le signal serait clair : les citoyens ont les yeux ouverts et la main sur la boussole de la démocratie, prêts à rejeter la politique des têtes dures. Parce que le pays ne peut pas être gouverné par ceux qui considèrent la loi comme optionnelle et l’éthique comme un obstacle.

Et qui sont ces têtes dures ? Ce sont ceux qui chaque jour nous rappellent à quel point la politique peut devenir une scène d’arrogance : des ministres sous procès qui parlent comme si de rien n’était, des sous-secrétaires condamnés qui sourient depuis leurs fauteuils, des parlementaires qui serrent la main de prévenus comme s’il s’agissait de vieux camarades d’école, et des chefs de partis qui transforment chaque loi en échappatoire personnelle.

Regardez-les bien : tandis que l’Italie cherche des solutions, eux se consacrent à protéger leur impunité. Et quand ils parlent de réforme de la magistrature, ils rient, convaincus que personne ne les touchera. Le seul référendum qui les inquiète vraiment est celui de l’opinion publique, et même là, ils essaient de distraire avec des slogans vides et des promesses de foire.

Incabables et têtes dures : voilà le véritable visage du gouvernement. Et tandis qu’ils continuent à mener leurs affaires éthiquement douteuses, le reste du pays reste spectateur, indigné, partagé entre colère et incrédulité. Et nous, citoyens, au moins lors du référendum, nous pouvons faire entendre notre voix : il n’est plus temps de sourires polis, il est temps de lever les yeux et de dire clairement que l’arrogance n’a plus sa place.